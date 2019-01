Groitzsch

Erneut hat die Stadt Groitzsch einige Millionen Euro verbaut, was Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) stolz bilanziert. Allerdings beklagt er immer längere Vorbereitungszeiten der Projekte wegen Bürokratie und fehlender Firmen. Im LVZ-Interview spricht der 52-Jährige über die Sanierung des Volkshauses und kollegiale Mitstreiter.

Was war Ihr schönstes Ereignis 2018 – beruflich und privat?

Wir waren als Stadt im Vorjahr ganz erfolgreich unterwegs. Da fällt es schwer, das eine Ereignis herauszuheben. Und persönlich, dass meine Familie und ich gesund geblieben sind.

Eine Kommune wird häufig an ihren Investitionen gemessen. Was hat Groitzsch auf die Beine gestellt?

Im Doppelhaushalt 2017/2018 hatten wir Gesamtinvestitionen von 7,5 Millionen Euro stehen. Das sind rund 1000 Euro pro Einwohner. Das ist schon viel. Am Ende ist nicht alles eins zu eins umgesetzt worden, meist aus Kapazitätsgründen. Was nicht fertig geworden ist, wird im neuen Jahr fertig werden.

Was heißt Kapazitätsgründe?

Die alten Sorgen bleiben auch die neuen: der Fachkräftemangel, der sich negativ auswirkt, die Verteuerung der Leistungen, die damit im Zusammenhang stehen, und am Ende der ganze bürokratische Wahn, der da mitschwingt. Früher ging das fluffiger, da haben sich Firmen um Aufträge beworben. Heute müssen wir glücklich sein, überhaupt ein Angebot zu erhalten. Und dann muss man fest im Stuhl sitzen, wenn man den Preis liest.

Dennoch wurde eine Menge realisiert beziehungsweise wird umgesetzt. Welche sind die wesentlichen Projekte?

Als allererstes das „Schilfkörbchen“, die Kindertagesstätte im Sebastians Hof, die recht lange Vorlaufzeit benötigte, bis sie in die Gänge kam. Für den Februar sind die Übergabe und der Umzug mit dem freien Träger, dem evangelischen Kirchspiel, fest vereinbart.

Die Stadt Groitzsch baut Teile des bisherigen Geschäftshauses Sebastians Hof 3 für die Kindertagesstätte "Schilfkörbchen" um. Quelle: Olaf Krenz

Finanziell klappt es auch ohne Fachförderung recht gut – mit den Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket „Brücken in die Zukunft“ und besonders aus dem Städtebauprogramm SOP. Die Kosten liegen bei rund 1,7 Millionen Euro. Die Außenanlagen und der Außenputz werden im Frühjahr fertiggestellt.

Wie steht es um das Feuerwehrgerätehaus Großstolpen?

Das Gerätehaus Großstolpen hat eine ähnlich lange Vorgeschichte wie das „Schilfkörbchen“. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Projekte, alles dauert ewig in der Vorbereitung. Der gefundene Standort ist der beste, erste Wahl. Der Rohbau steht, das Dach ist drauf, die Innengewerke sind zugange, so dass wir im Laufe des Jahres das Gebäude an die Kameraden übergeben können. Die Kostenschätzung liegt bei einer Million Euro. Ob das zu halten ist, müssen wir abwarten, es sind noch einige Lose zu vergeben.

Der Rohbau steht am Feuerwehrgerätehaus in Großstolpen. Quelle: Olaf Krenz

Hier war die Übergabe fürs Frühjahr avisiert...

So optimistisch bin ich nicht.

Gibt es auch beendete Projekte?

Natürlich. Abgeschlossen ist der Radweg Groitzsch – Pödelwitz für 1,3 Millionen Euro. Der hatte viele Kämpfe über lange Zeit gekostet. Er wurde in seiner ersten Fahrradsaison gut angenommen. Anwohner aus den Ortsteilen sagen, dass sie dadurch gefühlt enger an die Kernstadt angebunden sind. Und für die Groitzscher ist es schön, sicher an den Großstolpener See zu kommen.

Wird noch am Groitzscher Sportlerheim gearbeitet?

An die Sanierung des Sportlerheims können wir auch fast einen Haken machen. Bewirtschaftet wird es ja wieder seit Mai. Unsere Kosten liegen bei 800.000 Euro. Aus meiner Sicht wird damit das Sportzentrum abgerundet; es gibt eine Gaststätte und zwei Säle. Das bereichert unsere Gastronomielandschaft. Es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass heute ein Lokal öffnet, auch wegen des Fachkräftemangels. Nur beim Zugang zur Kegelbahn ist noch nicht klar, wie wir das machen, Überdachung und Entwässerung sind problematisch. Und wir prüfen, die Stellplätze zu ertüchtigen.

Aus dem Sportlerheim ist "Maximilians Restaurant am Sportzentrum" geworden. Der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (l.) gratuliert Pächter Maximilian Wildensee zur Eröffnung. Quelle: Stadtverwaltung

Was können Sie noch auf der Haben-Seite verbuchen – generell, aber auch speziell in den Ortsteilen?

Eine gute Sache für unsere Feuerwehr ist die neue Drehleiter für 620.000 Euro. Wir hatten zum Glück nicht die Probleme damit wie Grimma. Es gab bei uns auch Anfangsschwierigkeiten, aber das ist zügig abgestellt worden.

Der Star zum Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Groitzsch war die neue Drehleiter. Wehrleiter Mario Zetzsche (r.) erklärt Bürgermeister Maik Kunze (2.v.l.), sowie den Stadträten Andreas Zielke (l.) und Lothar Gläser die Technik. Quelle: Olaf Becher

Dann haben wir eine neue Fuß- und Radwegbrücke über die Schnauder bei Nehmitz für 200.000 Euro. Die war schon lange gewünscht. In Kleinhermsdorf ist ein Spielplatz eingeweiht worden. Wir wollen ja eigentlich jedes Jahr einen erneuern, die nächsten sind in Berndorf und dann in Hohendorf vorgesehen. Und ganz wichtig: Für 340 Haushalte im Bereich Berndorf, der damals herausgefallen war, wurde das schnelle Internet installiert.

Die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer verbindet die Groitzscher Ortsteile Nehmitz und Berndorf. Die Aluminiumbrücke ist 18 Meter lang und 2,50 Meter breit. Quelle: Kathrin Haase

Ein Kritikpunkt der Bürger ist immer wieder der Zustand von Straßen. Was ist da im Vorjahr passiert?

Wir haben über das Deckensanierungsprogramm ein paar Straßen instand gesetzt: Teile der Curiestraße, in Hohendorf die Stichstraße zum Friedhof, in Kleinprießligk und auch in Schnaudertrebnitz eine kleine Gasse. Wir haben die Straßenbeleuchtung weiter auf energiesparende LED-Technik umgestellt und ein E-Auto fürs Rathaus angeschafft. Das hilft alles, die Energiebilanz zu verbessern. Und dann freuen wir uns, dass die Flutbrücke in der Regie der Stadt Pegau fertiggestellt wurde und dass das Landesamt endlich die Erneuerung der Bundesstraße 176 geschafft hat.

Kürzlich haben Sie einen kleinen Anstieg der Bevölkerungszahl besonders hervorgehoben. Warum das?

Es ist doch positiv, dass sich die Einwohnerzahl stabilisiert. Nachdem wir 2017 ein Plus von 19 Personen hatten, kamen zum Halbjahr 2018 weitere elf hinzu. Damit standen wir am 30. Juni bei 7526 Bürgern. Das lässt schon ein Stück weit hoffen, dass wir das Niveau halten.

Was hat denn im Vorjahr nicht oder nicht so geklappt, wie Sie es wollten?

Einiges vielleicht nicht so schnell, wie vorgestellt. Der Radweg am Wohngebiet „Wiesenblick“ musste wegen der Kosten geschoben werden. Die Eröffnungsbilanz der Doppik, der wirtschaftlichen Buchführung in der Kommune, soll nun im Februar vorliegen. Zum Glück hat das keine Auswirkungen mehr auf die Haushalt-Genehmigung. Oder etwa die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung, die einem Schweißperlen auf die Stirn treibt, weil wir wieder Ressourcen finden müssen. Nichts gegen den Schutz der Daten, aber man hat den Eindruck, dass da übertrieben wird.

Nachdem also 2018 trotz dieser Probleme recht gut gelaufen ist: Was steht auf dem Groitzscher Programm 2019?

Der Doppelhaushalt 2019/2020 soll im Frühjahr beschlossen werden mit der Investitionsplanung bis 2023. Das soll noch der alte Stadtrat machen. Zunächst werden es weniger Investitionen sein.

Aber es soll doch losgehen mit

der Sanierung des Volkshauses, oder

?

Ja, das Projekt Volkshaus steht auf der Agenda, ist aber nicht abschließend geklärt, weil die Entscheidung über die Fördermittel offen ist. Da wurden wir auf den Februar vertröstet. Das hat natürlich Einfluss auf den Haushalt.

Das Volkshaus am Groitzscher Schützenplatz soll saniert werden. Quelle: Andreas Döring

Es wird gemunkelt, dass das Volkshaus doppelt soviel kosten wird wie die ursprünglich geschätzten 2,5 Millionen Euro.

Da will ich noch keine Summe nennen. Wir lassen derzeit wieder umplanen, um die Kosten zu reduzieren. Aber egal wie, wir werden dieses Jahr über die Planung nicht hinauskommen.

Das Volkshaus am Groitzscher Schützenplatz von innen. Sie Sanierung kostet wohl mehr, als ursprünglich geplant. Quelle: Andreas Döring

Was ist noch geplant?

Wir wollen für die Feuerwehr Groitzsch ein Tanklöschfahrzeug anschaffen und das bisherige Auto nach Großstolpen geben. Damit wird die Bereitstellung von Löschwasser verbessert. Die Turnhalle Auligk, eigentlich Kleinprießligk, soll saniert werden. Der Radweg „Wiesenblick“ soll kommen. Außerdem sollen wieder einige Straßen übers Deckenprogramm gemacht werden, welche, müssen wir noch abstimmen. Schließlich rechnen wir damit, dass bei den privatwirtschaftlichen Projekten Netto-Markt und Rewe-Markt sowie dem neuen Betreuten Wohnen mit Kindertagesstätte der Pflegegruppe Krumbholz etwas passiert.

Im Mai steht die Kommunalwahl für den Stadtrat an. Erwarten Sie neue Mitspieler?

Da lassen wir uns mal überraschen. Die Listen stehen ja noch nicht fest, Anfragen gab es bisher auch nicht. Was ich erwarte, ist, dass der neue Stadtrat genauso zielorientiert und kollegial zusammenarbeitet wie der jetzige. Weil man nur so etwas für die Bürger der Stadt bewegen kann.

Von Olaf Krenz