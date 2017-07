Heiß geht es am Wochenende wieder zu am Großstolpener See. Am Strand steigt die 17. Auflage der Summer Inspiration, die lange Nacht elektronischer Musik, die 2001 ihre Premiere erlebt hatte. Angekündigt ist das Open Air von Sonnabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr. Die Line up mit 15 Acts ist mit House, Techno und Disco wie gemacht für Tanzwütige.