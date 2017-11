Groitzsch: Letzter Blick in die Wundertüte Volkshaus vor dem großen Umbau

Das Volkshaus auf dem Schützenplatz in Groitzsch soll bis zum Jahr 2020 für rund 2,5 Millionen Euro saniert werden. Noch in diesem Jahr geht die Entkernung über die Bühne, der Auftrag dazu soll in der Stadtratssitzung am 9. November vergeben werden. Mehrere hundert Personen können hier später Platz für Karneval, Konzerte und Kabarett finden.