Groitzsch

Glimpflich ging ein Wohnungsbrand am Samstagvormittag in Groitzsch aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Altenburger Straße war gegen 11 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen –– verursacht durch einen Wäschetrockner. Die Mieterin bemerkte dies rechtzeitig und alarmierte die Feuerwehr sowie die Bewohner des Hauses. Daraufhin wurden die Feuerwehren von Pegau und Groitzsch alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung.

„Der Einsatzleiter forderte aufgrund der Lage weitere Kräfte nach, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben“, so der Pressesprecher der Groitzscher Feuerwehr, Mike Köhler. Daraufhin alarmierte die Leitstelle die Ortsfeuerwehren von Berndorf, Gatzen, Großstolpen, Hohendorf und Michelwitz nach. Das Feuer konnte durch die Kameraden zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Mieterin wurde vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden alle Bereiche mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und das Haus belüftet.

Von LVZ