Groitzsch hat edle Toilette am Markt

Von einer neuen „exzellenten Visitenkarte“ für die Stadt Groitzsch sprach Bürgermeister Maik Kunze in der Parlamentssitzung am Donnerstag. Die öffentliche Toilette am Markt kann jetzt genutzt werden. Zudem vergaben die Abgeordneten den ersten praktischen Auftrag für die Sanierung des Volkshauses. Die Veranstaltungsstätte muss zunächst entkernt und entrümpelt werden.