Borna Kommunalwahl - Groitzsch wählt Stadtrat aus 37 Kandidaten Der Wahlausschuss von Groitzsch hat alle Vorschläge für die Stadtratswahl am 26. Mai bestätigt. Auf fünf Listen stellen sich insgesamt 37 Kandidaten dem Votum. Eine Partei tritt erstmals an.

In Groitzsch treten 37 Kandidaten auf fünf Wahlvorschlägen zur Stadtratswahl am 26. Mai an. Quelle: Jens Paul Taubert