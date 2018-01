Groitzsch zahlt weiteren Nachschlag für Erschließung des „Wiesenblicks“

Groitzsch. Die Erschließung des Wohnbaugebietes „Wiesenblick“ hat den Groitzscher Stadträten wieder Verdruss bereitet. In ihrer jüngsten Sitzung mussten sie eine weitere Nachtragszahlung an die Baufirma abnicken. Auch wenn sie von Kämmerer Steven Weizenmann schon Mitte September auf die neuerliche Kostensteigerung vorbereitet worden waren, hatten sie damit noch nicht ihren Frieden gemacht. „Klar sind wir darüber nicht erfreut“, sagte Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Aber die eigentlich von anderen hervorgerufenen Aufgaben wurden ja abgearbeitet und müssen deshalb bezahlt werden. Immerhin gut 183 000 Euro wurden nun von der Firma Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz, Niederlassung Tautenhain, aufgerufen. Ursprünglich hatte das Unternehmen den Auftrag im April 2016 für circa 692 000 Euro erhalten. Ein Jahr später musste ein erster Nachtrag über rund 104 000 Euro beschlossen werden.

Ausgangspunkt waren, wie berichtet, die umfangreicheren und langwierigen archäologischen Untersuchungen des Gebietes an der ehemaligen

Archäologen haben im Bereich des Groitzscher Wohnbaugebietes „Wiesenblick“ so manche Überraschung gefunden – und deshalb wesentlich umfangreicher und länger gearbeitet. Quelle: Julia Tonne

Bahnstrecke am östlichen Stadtrand. Diese hatten so nicht nur selbst mehr gekostet, sondern auch die dazu erforderlichen Bauarbeiten erweitert. Zudem hatte der Landkreis nachträglich ein Regenrückhaltebecken gefordert. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung waren Löhne und Materialkosten gestiegen. Und schließlich waren am früheren Bahnübergang Brösener Straße sowie an der Gleisanlage zusätzliche Arbeiten erforderlich geworden, wie die Demontage einer Stahlseiltrasse und die Entsorgung von zuvor verdeckten Holzschwellen.

Die Gesamtkosten für die Erschließung inklusive Planung und Archäologie betragen damit rund 1,7 Millionen Euro, hatte Bürgermeister Kunze bereits im September angekündigt. Damit werde vom erhofften Plus nach den Grundstücksverkäufen an die Häuslebauer kaum etwas übrig bleiben. In diesem Jahr soll noch ein Radweg in nördliche Richtung gebaut werden. Inzwischen werden im „Wiesenblick“ bereits Einfamilienhäuser errichtet. Aktuell sind von den 25 Parzellen acht frei, wobei die Kommune sieben verkauft und die Kirche eins mit Erbbaupacht zur Verfügung stellt.

Von Olaf Krenz