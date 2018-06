Groitzsch

In den Sommermonaten müssen die Groitzscher kein Verkehrschaos in ihrer Stadt fürchten. Die Hauptstrecke Bundesstraße 176 wird doch noch nicht in der Ferienzeit saniert. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) muss die Arbeiten, die ursprünglich schon im vergangenen Jahr über die Tragschicht gehen sollten, in den Herbst verschieben.

1,6 Kilometer Straße sollen erneuert werden

Vorgesehen ist, die innerstädtische Fahrbahn auf 1,6 Kilometer Länge zu erneuern. Das Projekt umfasst „grundsätzlich nur die Asphaltbefestigung“, teilt Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert mit. Im Bauprogramm der Niederlassung Leipzig hat das Landesamt dafür eine halbe Million Euro eingeplant.

Nach dem Aus 2017 war für den zweiten Anlauf selbst nach dem Vor-Ort-Termin der Behörde mit der Stadtverwaltung im März kein Starttermin genannt worden. Nur vom Abschluss bis Ende Juli war die Rede gewesen. Aufgrund von wenig bis keiner Umleitungsmöglichkeit für den lokalen Verkehr war in Groitzsch sehnsüchtig der Sanierungsabschluss an der zweiten Flutbrücke erwartet worden, sodass dann die Ortsverbindungsstraße nach Pegau wieder zur Verfügung steht. Einweihung und Freigabe ist nun am Donnerstag. Deshalb war in der Schusterstadt mit dem B-176-Baustart für den 2. Juli gerechnet worden.

Vorbereitung ist sehr aufwendig

Allerdings war das für das Lasuv bei Weitem nicht zu schaffen gewesen, lässt Siebert indirekt durchblicken. „Die sehr aufwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung des Vorhabens – insbesondere zu Fragen der Erschließung der vielen Gewerbetreibenden und der Umleitungsführung in allen Teilbauphasen der Maßnahme – konnten abgeschlossen werden“, informiert sie. Das Projekt befinde sich nun in der abschließenden Genehmigungsphase, sodass Anfang Juli die öffentliche Ausschreibung erfolgt.

„Damit wird die Realisierung im Herbst sichergestellt.“ Details werden rechtzeitig vor dem Baubeginn bekanntgeben.

Von Olaf Krenz