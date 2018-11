Groitzsch

Seit 90 Jahren können sich die Groitzscher in ihrer Stadt frischen Lesestoff ausleihen. Aus diesem Anlass lud die Stadt- und Schulbibliothek am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür ein.

Besonderes Geschenk vom Heimatverein

Ein ganz besonderes Geschenk brachten Vertreter des örtlichen Naturfreunde- und Heimatvereins vorbei: ein Exemplar von Gustav Freytags „Die verlorene Handschrift“ mit dem historischen Stempel der „Städtischen Bücherei Groitzsch“. Der Buchtitel ließ sich durchaus wörtlich nehmen, denn über die vielen Jahrzehnte ist das Buch offenbar irgendwo verloren gegangen. Heute lässt sich nicht mehr klären, ob es einst nicht zurückgegeben oder einfach ausgesondert wurde.

Bibliothekschefin Kathrin Kroschk mit dem vom Heimatverein überreichten Buch aus den ersten Jahren der Bücherei. Quelle: Bert Endruszeit

Letzterer Vorgang gehört auch heute fast zum täglichen Brot der Einrichtung. „Wenn ein Buch eine neue Auflage erfährt oder sehr lange nicht ausgeliehen wird, dann ist das ein Kriterium für den Rauswurf“, erklärte Bibliothekschefin Kathrin Kroschk bei einem Blick hinter die Kulissen. „Wir sind eine Gebrauchsbibliothek und kein Archiv“, betonte sie. Auch verschmutzte oder durch endloses Ausleihen lädierte Exemplare landen dann irgendwann auf dem hauseigenen Flohmarkt oder schließlich im Papiermüll. Ein nicht mehr gefragtes Buch sei toter Bestand, schließlich habe man die Interessen der aktuell rund 600 Leser im Blick.

Anschaffungen orientieren sich am Leserinteresse

Aus diesem Grund gehöre auch ein regelmäßiger Blick in Bücherkataloge zum Alltag der Mitarbeiter. „Schließlich kommen viele Leute zu uns und fragen gezielt nach Büchern, die sie gerade in einem Katalog gesehen haben“, so Kroschk. Neuerwerbungen müssten sich immer am Interesse der Leser orientieren, und da seien beispielsweise reine Nachschlagewerke viel weniger als früher gefragt.

Hier ist längst das Internet eine wichtige Recherchequelle. Der klassische „Schmöker“ ist aber immer gefragt. So mancher erfolgreiche Roman kommt auch direkt aus Leserhand in die Bibliothek. „Wir bekommen sogar viele nagelneue Exemplare von Groitzschern geschenkt. Das sind oft richtig gute Sachen.“

Kleine Kärtchen in den Regalen berichten aus dem Leben der Autoren. Quelle: Bert Endruszeit

Bevor die dann im Regal stehen, ist jedoch viel Fleißarbeit angesagt. Schließlich soll ja jedes Werk auch schnell per Computer auffindbar sein. Und da sind klare Stichworte gefragt. So ganz nebenbei betätigen sich die Mitarbeiter der Bücherei auch noch als Buchbinder. „An vielen Kinderbüchern ist viel Glitter auf dem Buchdeckel, die müssen dann mit einer Folie geschützt werden“, sagte Kroschk.

Bücherlotsen helfen bei der Orientierung

Rund 15 000 Medieneinheiten verzeichnet die Groitzscher Bibliothek. Da kann es nicht schaden, einen hilfreichen Lotsen an der Hand zu haben. Silvia Haubold ist einer davon: „Die Bibliothek hatte ehrenamtliche Helfer gesucht, da habe ich mich gemeldet.“ Früher habe sie als Verkaufsstellenleiterin immer mit Menschen zu tun gehabt, jetzt als Rentnerin organisiere sie Spiel- und Basteltage. Und als echter Bücherlotse helfe sie Kindern auch mal bei der Orientierung im Bücherdschungel. Eigens zum Jahrestag hatte die Bibliothek zur Spurensuche geladen, hier mussten Fragen beantwortet werden. Wie dann recherchiert wurde, blieb jedem selbst überlassen. Schließlich stehen für die Nutzer auch kostenlose Internet-Plätze zur Verfügung.

Der elfjährige Leon kennt sich in den Regalreihen der Bibliothek längst gut aus. „Beast Quest“ heißt die Buchreihe seiner Wahl. „Ich habe schon fast alle gelesen, es gibt davon 52 Teile.“ Solche beliebten Reihen seien meist im Handumdrehen ausgeliehen. „Da stehen dann selten mehr als zwei oder drei im Regal“, weiß Kroschk.

Von Bert Endruszeit