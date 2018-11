Groitzsch

Eine Extraschicht legt die Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch am Sonnabend ein. Beim Tag der offenen Tür wird der 90. Geburtstag der Einrichtung in der Schusterstadt gefeiert. Die Vorvorgängerin war am 13. November 1928 als „Städtische Bücherei“ im gerade erst fertiggestellten Stadthaus an der Ecke Breit- und Altenburger Straße eröffnet worden.

Eingeladen werden die Gäste ins heutige Domizil im Geschäftshaus Sebastians Hof 3. Seit 2005 ist die Bibliothek hier zu Hause, sagt Leiterin Kathrin Kroschk. Sie würde sich mit ihrem Mitarbeiter und den ehrenamtlichen Helferinnen freuen, wenn sich nicht nur die eingeschriebenen Leser, sondern auch weitere Besucher während der vier Stunden in den Räumen umschauen. Schließlich haben sie ein Programm zusammengestellt, dass die Einrichtung und ihre Arbeitsweise vorstellt.

Blick hinter die Kulissen der Groitzscher Bibliothek

Bei der „Spurensuche“ sollen die Teilnehmer tatsächlich einer Fährte folgen und dabei die Bereiche der Bibliothek neu kennenlernen, erzählt Kroschk. Unter anderem stoßen sie dabei auf ein elektronisches Fotoalbum und können ein Quiz lösen, bei dem ein Familienticket für das Panometer Leipzig zu gewinnen ist. Und es wird ein Blick in die mögliche Zukunft geworfen.

Welche Aufgaben die Mitarbeiter erfüllen, ist „hinter den Kulissen“ zu erfahren. Beantwortet wird, was eigentlich hinter der Theke und im Büro passiert. Und schließlich geht es um einen Bereich, der immer mehr Bedeutung gewinnt: „Die Bibliothek im Netz“. Hier gibt es Einführungen in die Onleihe und den elektronischen Katalog Web-Opac.

Bürgermeister Maik Kunze schneidet Torte an

Los geht es allerdings wie bei jeder guten Geburtstagsfeier mit dem Anschnitt der Torte. Das soll Bürgermeister Maik Kunze (CDU) übernehmen. „Er fördert unsere Einrichtung und hat immer ein offenes Ohr für uns“, sagt Kroschk. Überhaupt schätzt sie ein, dass in Groitzsch die Bücherei als Teil der Kulturlandschaft gesehen und gut behandelt wird. Im Gegensatz zu dem, was sie im Studium und bei Kolleginnen andernorts von schlechten Erfahrungen der Bibliotheken in Kommunen gehört hat.

Seit zwei Jahren können In der Groitzscher Stadt- und Schulbibliothek Gesellschaftsspiele ausgeliehen werden. 46 stehen zur Auswahl. Quelle: Olaf Krenz

Ursprünglich hatte es in Groitzsch eine Volksbücherei gegeben, die über den Volksschulbezirk Leipzig der Schule zugeordnet gewesen war. Im April 1927 hatte die Stadt diese übernommen – mit rund 540 Büchern. Anderthalb Jahre später war das Domizil im Stadthaus bezogen worden. Zur Eröffnung waren 500 neue und 234 gebrauchte Bücher vorhanden gewesen, schrieb Ortschronist Roland Meyer in seiner Abhandlung zum 75. Geburtstag der Bibliothek.

Bibliothek hat 600 Leser

Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, wechselte die Einrichtung an den Markt 7 (später Eiscafé, Verlegeservice Bunge). Drei Jahre später zog sie in die Mühlstraße 2, neben das Rathaus. Die nächste Ortsveränderung gab es 1979, als im Oktober die Eröffnung in der Jugendstilvilla nahe des Wasserturms, auf dem heutigen Gymnasiumsgelände, stattfand. Eine weitere Station war ab Juni 2001 das Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ (ehemalige Brauerei) am Schützenplatz, ehe seit Januar 2005 der Sebastians Hof das Zuhause ist.

Derzeit sind knapp 600 Leser eingeschrieben, die unter rund 15. 000 Medien wählen können: Bücher, DVDs, Hörbücher und -spiele, Gesellschaftsspiele und Zeitschriften. Es können über die Onleihe E-Books geordert und über den elektronischen Katalog von daheim neben der Recherche Vorbestellungen und Verlängerungen getätigt werden, erklärt Kathrin Kroschk.

Info: Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch, Sebastians Hof, Tag der offenen Tür zum 90. Geburtstag am 17. November, 10 bis 14 Uhr, mit Tortenanschnitt, 11 Uhr Spurensuche, 12 Uhr Hinter den Kulissen, 13 Uhr Die Bibliothek im Netz, 14 Uhr Clever gewinnt! (Preisvergabe vom Quiz).

Von Olaf Krenz