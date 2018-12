Groitzsch

Die letzte Versammlung des CDU-Ortsverbandes Groitzsch in diesem Jahr wird eine bedeutsame. Die Christdemokraten nominieren am Mittwoch die Kandidaten für die Stadtratswahl im Mai 2019. Darüber informiert der Vorsitzende Andreas Zielke. Außerdem wollen sie sich auf die Bewerber ihrer Gruppe für die Kreistagsmandate einigen. Der Beginn ist 19 Uhr in „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“. Vor der Festlegung der Wahlliste werden die Themen der Stadtratssitzung vorbesprochen, die am Abend darauf stattfindet. Schließlich folgt noch ein gemütliches Zusammensein mit Blick auf Weihnachten.

Von okz