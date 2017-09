Groitzscher Carneval Club mit neuer Visitenkarte – Graffiti am Vereinsheim

Das Vereinsleben ist nun schon an der Fassade zu erkennen. Mitglieder des Groitzscher Carneval Clubs haben mit Graffitikünstlern der Farbküche Altenburg zwei Wände des GCC-Domizils in der Richard-Wagner-Straße gestaltet. Wie in einem Bilderbuch kann nun an der Fassade „geblättert“ werden.