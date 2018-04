Groitzscher Feuerwehr fährt drei Einsätze am Wochenende

Groitzsch. Zu drei Einsätzen musste die Feuerwehr Groitzsch am Wochenende ausrücken. Bereits am Freitag gegen 13 Uhr wurden die Kameraden nach Rüssen-Kleinstorkwitz zum Backhaus Hennig gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden – die Brandmeldeanlage hatte einen Fehlalarm ausgelöst. Auch die herbeigerufene Feuerwehr Zwenkau konnte also unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Am Samstag schrillten die Meldeempfänger der Feuerwehren Berndorf, Groitzsch, Hohendorf und Lucka. An der so genannten Kippenstraße in Kleinhermsdorf brannte Ödland auf einer Fläche von 500 Quadratmetern sowie illegal abgelagerter Müll. Mit vier Rohren bekämpften die Kameraden das Feuer. Zudem mussten die Löschfahrzeuge im Pendelverkehr Löschwasser zur Einsatzstelle befördern, teilte Pressesprecher Mike Köhler mir. Rund zweieinhalb Stunden dauerte dieser Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ermittelt derzeit die Polizei.

Am Sonntag wurde die Groitzscher Feuerwehr vom Rettungsdienst zur Unterstützung angefordert. Ein Patient war gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Um einen schonenden Transport zu gewährleisten, wurde der Patient über die Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen befördert.

Von lvz