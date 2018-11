Groitzsch

Gegen 9.30 Uhr heulten am Sonnabend die Sirenen in den Ortschaften rund um Groitzsch. Die Kameraden mussten zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen ausrücken, der sich auf einer Nebenstraße zwischen Michelwitz und Auligk ereignet hatte. So ernst es auch aussah, der Unfall war gestellt: Die Feuerwehr der Stadt Groitzsch absolvierte ihre jährliche Einsatzübung.

Bei ihrer jährlichen Einsatzübung simulierte die Feuerwehr Groitzsch einen schweren Unfall. Quelle: Mike Köhler

Gatzen, Michelwitz und Berndorf rücken aus

Zügig rückten die Feuerwehren von Gatzen, Michelwitz und Berndorf an die Einsatzstelle aus, informierte der Pressesprecher und Stellvertreter der Groitzscher Wehr, Mike Köhler. „Nach einer Lageerkundung durch den Einsatzleiter, den die Ortsfeuerwehr Gatzen stellte, wurden die Einsatzstelle strukturiert und Abschnitte gebildet.“ Die Kameraden aus Michelwitz und Gatzen holten schließlich eine schwer verletzte Person aus dem auf dem Dach liegenden Unfallauto. Die Ortsfeuerwehr Berndorf befreite eine im Fußbereich eingeklemmte Person aus dem anderen Fahrzeug.

Übung unter kritischer Beobachtung

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Hecking sowie die Stadtwehrleitung um Norbert Keil und Mike Köhler schauten sich die Übung an und konnten eine solide Leistung der Ortsfeuerwehren beobachten.

Hohendorf fehlen die Kameraden

Die Übung wurde ohne die Stadtfeuerwehr Groitzsch und die Ortsfeuerwehr Großstolpen durchgeführt. „Wir wollten eine Doppellage im Stadtgebiet Groitzsch demonstrieren. Die Kameraden aus Großstolpen und Groitzsch waren demnach in einem anderen Einsatz gebunden“, so Köhler. „Die anwesenden Einsatzkräfte haben das von uns ausgedachte Szenario mit hohem Engagement und Fachwissen abgearbeitet.“ Die Ortsfeuerwehr Hohendorf konnte auf Grund von Personalmangel allerdings nicht ausrücken, informierte Köhler. „Wir appellieren eindringlich an die Bürger der Stadt Groitzsch und deren Ortsteile, ihre Feuerwehr zu unterstützen, um auch in Zukunft qualitative Hilfe leisten zu können.“

