Ein spannendes und arbeitsreiches Jahr liegt vor den Groitzscher Natur- und Heimatfreunden. Neben festen Eckpfeilern wie der Touristisch-Historischen Konferenz, dem Denkmals- und dem Museumstag ist wieder eine Reihe von Ausstellungen, Stadtführungen, Lesungen und Ausflügen in Planung. Auch die Projekte mit dem Kinderhort wie „Vom Korn zum Brot“ sollen mit neuen Themen fortgesetzt werden.

Der 70-köpfige Verein um den Vorsitzenden Dietmar Schäfer und Vize Roland Meyer kommt nur selten zum Luftholen, wie ein Blick in den Kalender verrät. Und dann auch nur, um neue Ideen zu entwickeln oder für weitere Heimatliteratur zu recherchieren.

Das Projekt "Vom Korn zum Brot" wollen die Naturfreunde aus Groitzsch auch dieses Jahr wieder beleben. Quelle: privat

In Arbeit sind derzeit Text- und Fotobücher über Wetterfahnen im Raum Groitzsch, über Bauernhäuser und alle neun Kirchen in Groitzsch und den Ortsteilen. Der Fotokalender für 2019 mit einer Auflage von 100 Stück ist längst vergriffen.

Groitzscher Heimatfreunde feiern 502 Jahre Beginn der Reformation

Den Veranstaltungsauftakt macht wie jedes Jahr die Schnauderauen-Konferenz in der Stadtmühle Groitzsch. Am 20. Januar dreht sich ab 10 Uhr alles um „502 Jahre Beginn der Reformation – ein kulturelles Erbe und ihre Bedeutung in der Elster-Schnauderaue”. „Vor zwei Jahren haben wir überall das große Lutherjahr und Reformationsjubiläum gefeiert”, lacht Dietmar Schäfer, „aber auf diesen Zug wollten wir nicht aufspringen. Wir haben uns das Thema ganz bewusst aufgehoben, hatten 2017 auch schon 501 Jahr Reinheitsgebot des Bieres gefeiert.“

"Fahrt des Jahres" bezeichnet der Groitzscher Ortschronist Roland Meyer im Juli die Ballonfahrt über das Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Quelle: Roland Meyer

Die Konferenz ist eine jährliche Runde von befreundeten Heimatvereinen, Chronisten, Geschichts- und Heimatfreunden, die sich über verschiedene Themen austauschen. Roland Meyer bereitet einen Überblick über die Konferenzen der vergangenen 20 Jahre vor, denn so lange gibt es sie schon. „Wir hatten einige lustige Begebenheiten dabei“, sagt der Ortschronist.

Wanderung auf dem Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg im Februar

Danach geht es für die Heimatfreunde Schlag auf Schlag weiter: 9. Februar Wanderung auf dem Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg, 12. Februar Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl und Schlachtfest, Internationaler Museumstag im Mai, 8. bis 12. Mai Einladung nach Brunn in Österreich, Juni Sonnenwendfeier im Turmhof, 18. bis 21. Juli Treff mit den Heimatfreunden aus Neckartenzlingen, 6. September Tag des offenen Denkmals sowie am ersten Advent die beliebte Winterwanderung.

Tylo Peter (re.) wurde 2018 als Ehrenmitglied im Groitzscher Naturfreunde- und Heimatverein aufgenommen. Der Vorsitzende Dietmar Schäfer (li.) beglückwünscht ihn dazu. Quelle: Heimatverein

Ferner sind im Museum Ausstellungen über die Werkzeugmaschinenfabrik Graf von Oertel, über Bäume („Vom Baum zum Holz“), Fotoapparate und Labortechnik, Lutherstätten und die Weihnachtsausstellung vorgesehen. „Wir haben wieder viel vor“, freut sich Dietmar Schäfer auf die Herausforderung und hofft verstärkt auf jüngere Heimatfreunde in den eigenen Reihen.

Groitzscher Verein kämpft mit Nachwuchssorgen

„Aber mit Nachwuchssorgen hat wohl jeder Verein zu kämpfen“, sehen es die Groitzscher realistisch. Ihr fester Stamm umfasst derzeit 30 bis 40 Mitglieder. „Doch die Alterspyramide steht leider auf dem Kopf“, meint Schäfer.

Großen Raum nimmt in diesem Jahr die Aufhübschung des knapp acht Kilometer langen Wanderweges vom Groitzscher Stadtturm zum Rittergut Löbnitz ein. Der war 1989 vom Beschäftigungsverein KQSG als erster Gebietswanderweg im Kreis Borna angelegt und 2004 als Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg eingeweiht worden.

Nun planen die Heimatfreunde eine neue Beschilderung, Texttafeln sowie Sitzgelegenheiten am Rittergut. Dafür flossen erneut Gelder der Leipziger Sparkassenstiftung. Mit dem Wanderweg und der jährlichen Wanderung Anfang Februar soll an die letzte große Liebe Johann Wolfgang von Goethes, Ulrike von Levetzow, gedacht werden. Sie wurde am 4. Februar 1804 in Leipzig geboren und später im Rittergut Löbnitz getauft.

Von Kathrin Haase