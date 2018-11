Groitzsch

Der Groitzscher Carnevalclub (GCC) verbringt seine 54. Saison in der Hippie- und Flower-Power-Zeit. Doch trotz aller bunten Blumen, Schlaghosen und Peace-Rufe hatte der GCC am Sonnabend während seiner zweiten Abendveranstaltung auch ein ernstes Thema in den Fokus gerückt: die Deutsche Knochenmarkspender-Datei (DKMS).

Die bekam am späten Abend einen Scheck in Höhe von 4444 Euro überreicht. Das Geld war anlässlich des Karneval-Auftaktes am 11. November auf dem Markt zusammen gekommen durch den Verkauf von Kuchen, Getränken, Rostern und durch eine Tombola. „Außerdem sind 47 Groitzscher unserem Aufruf gefolgt, sich typisieren zu lassen“, erklärte Jennifer Frischbier vom närrischen Volk.

Ein großer Erfolg, der auf Dennis, den Cheftechniker des GCC, zurückzuführen ist. Er hatte sich diese Aktion gewünscht, nachdem er an Blutkrebs erkrankt war. „Nur leider konnte er den Erfolg nicht mehr erleben, er ist im September verstorben“, erzählte Frischbier leise.

In Dennis’ Sinne habe es aber nicht nur die Aktion gegeben, sondern am Sonnabend auch eine außerordentlich turbulente Veranstaltung, die die Besucher in die 60er Jahre entführte. Ein leicht bekifft wirkender Hippie namens Gert Büntig führte gemeinsam mit den Flower-Power-Mädels Laura Naumann und Adeline Gödel durch den Abend.

Und der bot allerhand Kuriositäten quer durch die Jahrzehnte. Die Tanzmäuse, die Jüngsten des GCC, jagten als Ghostbusters Gespenster durch den Saal des Gasthofes Großpriesligk: Maria, Teenager in den besten Flegeljahren, erzählte von ihrem ersten sturmfreien Wochenende so ganz ohne Eltern. So mancher Gast an dem Abend dürfte von nun an jeden Ausflug ohne pubertierenden Nachwuchs mit gemischten Gefühlen entgegen sehen. Denn bei Marias Eltern blieb vom trauten Heim nicht mehr allzu viel übrig, nachdem sich der gesamte Freundeskreis über das Haus hergemacht hatte.

Einen Ausflug in die Schule von heute erlebten die Besucher außerdem mit. Pünktlichkeit wird überbewertet, Wissen ebenso. Da packten Kimberley, Ronny, Angelique Chantal, Chayenne und Kevin zum Euro, Dollar und Rubel auch die Währung „Mal“, nachdem Chantals Oma für den Verkauf ihrer Uhr „dreimal“ haben wollte. Klar ist seit Sonnabend auch, dass die Bayern durchgängig Kannibalen sind, schließlich leben sie von Touristen.

Die „Max und Morris Consulting“ meldete sich ebenfalls zu Wort, um aus den Originalgeschichten um die zwei Lausbuben Max und Moritz Aktuelles herauszuholen. „Für Samsung, Siemens, Bosch und Quelle erfanden sie die Sollbruchstelle“, stellte die Consulting klar. Und auch der Landkreis Leipzig bekam sein Fett für die Biotonne weg, bei der der Fernsehsender RTL ins Spiel komme: Schließlich könnte der ja die entstehenden Maden der Tonne künftig für den Dschungel gebrauchen.

