Pegau

Als die Guggemusik Blablös das Lied von der „Nordseeküste“ spielte, geschah es plötzlich: Statt Konfettiregen fielen dicke Tropfen vom Himmel und machten das Pegauer Karnevalsvolk vor dem Rathaus pitschnass. „Bei schönem Wetter kann ja jeder feiern“, ermunterte Karnevalspräsident Heiko Günther die Zuschauer zum durchhalten und mitfeiern, „wir lassen uns die gute Laune nicht verderben.“

Seit 11.11 Uhr ist in Pegau offiziell Karnevalszeit - mit Kussfreiheit, Kostümen, Partymarathon bis zum März und allem Pipapo. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) gab ohne zu murren den goldenen Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar Anett Jahn und Mario Günther aus Auligk ab und reimte dazu ein paar kommunalpolitische Spitzen. Vom Rewe-Streit über die Volkshaussanierung in Groitzsch bis hin zum neuen Designerklosett hinter dem Rathaus. Die neuen Hoheiten setzten noch eins drauf und verkündeten, dass ihnen der Schlachtruf „Pegau helau“ leichter von den Lippen falle als „Greetzsch oho“.

Kurze Nacht nach der Umpa-Lumpa-Party

Hinter den Freunden des Pegauer Karnevalklubs lag eine kurze Nacht. Ihre Umpa-Lumpa-Eröffnungsparty im Volkshaus war erst 3 Uhr zu Ende, und nur wenige Stunden später trafen sie sich schon wieder, um das alte und neue Prinzenpaar standesgemäß abzuholen. Mit Pferdekutschen und großer Kapelle fuhren die Narren auf dem Marktplatz ein, wo bereits Hunderte Pegauer auf sie warteten. Dazu sorgte die Freiwillige Feuerwehr wieder mit Erbseneintopf (“Dietrich Baldeweg ist unsere Obererbse“) und die Pegauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH mit Braten für etwas Warmes im Bauch.

Motto der 55. Saison: „Hüttengaudi, Aprés-Ski – unsere 55. feiern wir wie nie!“

Auf der Bühne war dann ordentlich was los. Uwe Roth führte wie gewohnt witzig und souverän durch das Programm, Präsident Heiko Günther und Vizepräsidentin Mandy Wagner verabschiedeten das alte und begrüßten das neue Prinzenpaar mit einem dreifachen „Pegau Helau“. Mit Musik, Tanz und Gesang machte der PKK weiter Appetit auf die Faschingszeit an der Elster. Das Motto der 55. Saison lautet: "Hüttengaudi, Aprés-Ski – unsere 55. feiern wir wie nie!"

Von Kathrin Haase