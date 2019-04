Groitzsch

Eine neue Heimstatt haben die Groitzscher Spielleute. Nach einigen Monaten Vorbereitung haben sich die Musikanten im früheren Büro- und Geschäftshaus am Pappelhain niedergelassen und eingerichtet. Rund 300 Quadratmeter stehen ihnen zur Verfügung.

„Viel Platz für den Verein“, meint Vorsitzender Heiko Krumbholz. Am 1. Mai stellen die Spielleute ihr Domizil der Öffentlichkeit vor. Das soll der Auftakt für den jährlichen „ Familientag am Pappelhain“ zum Start in den Wonnemonat sein.

Gründung der Groitzscher Spielleute 2003

Seit ihrer Gründung 2003 waren die Spielleute in vier Schulzimmern im großen Stadthaus Altenburger Straße/Schulgasse ansässig. Umgeben von Geschäfts- und vor allem Wohnhäusern. Nicht überall dürften die lauten und speziell bei Anfängern noch unmusikalischen Klänge auf großes Wohlwollen gestoßen sein. Und gleichzeitig, aber doch unabhängig voneinander in kleineren Gruppen zu proben, war nur begrenzt möglich. Zudem gebe es Probleme im Toilettentrakt und auch mit der Stromversorgung.

Kein Wunder also, dass die Musikanten die Chance zur Verbesserung ergriffen. „Als uns Bürgermeister Kunze im Dezember 2017 auf der Bühne im Bürgerhaus zum dritten Platz bei der Weltmeisterschaft gratulierte, meinte er, dass wir einen Wunsch frei hätten – aber die Stadt nicht ruinieren sollten“, erzählt Vereinschef Krumbholz.

„Wir haben lange überlegt. Dann kam von uns jemand auf die Idee mit dem ehemaligen Jugendklub.“ Dort am Rande der Stadt wäre auch der Lautstärke-Konflikt gelöst.

Pflegegruppe kaufte Gebäude in Groitzsch

Eigentlich wollte die Stadt über ihre Tochterfirma Groitzscher Wohnungs- und Baugesellschaft, die Gebäudeeigentümer war, die Räume kostenfrei vermieten. „Gegen zwei Auftritte von uns zu kommunalen Anlässen“, so Krumbholz. Schließlich aber kaufte die Pflegegruppe, die er mit seiner Frau führt, im Sommer die gesamte Immobilie. „Einen Teil können wir als Lager nutzen, ein Teil kann Veranstaltungsraum sein, und ein Teil ist das Vereinshaus der Spielleute.

Über den Mietpreis müssen wir uns noch einigen“, meint er schmunzelnd. Ganz ohne solle es nicht bleiben, damit die Mitglieder den Wert des Domizils achten. Zumal ein extra eingestellter Hausmeister auch hier mit nach dem Rechten sieht.

Im Oktober begann die Renovierung. Alle Gruppen mussten mit helfen, aber auch der städtische Bauhof war aktiv. „Wir haben zwar mehr Farbe benötigt, als geplant, und die Kinder sahen manchmal aus. Aber es hat Spaß gemacht“, erzählt Heiko Krumbholz. Im Gemeinschaftsraum (Küche) wurde teilweise Fliesen überputzt, damit es wohnlicher ist.

Neuer PVC-Boden verlegt in Groitzsch

Hier wurde zudem neuer PVC-Boden verlegt, andere Böden wurden ebenfalls erneuert. Einige Möbel wurden gekauft, ebenso Stühle und Tische. „Eine Vitrine für die Pokale sowie Regale und Borde sollen noch kommen.“ Inzwischen wird das Gelände eingezäunt, es gibt ein spezielles Schließsystem, und es werden Kameras installiert. „Wir erhöhen die Sicherheit, das Objekt ist alarmüberwacht. Hatten wir doch in der ersten Januar-Woche schon einen Einbruch.“

Erste Vereinsveranstaltung im neuen „Heim“ war die Mitgliederversammlung am 8. März. Trainingswochenenden für die Rhythmusgruppe und die Bläser folgten. Inzwischen haben auch die ganz jungen Spielleute ihr erstes Marschtraining vorm Gebäude absolviert. „Es bietet sich auf dem Areal an, die einzelnen Elemente und Abschnitte zu üben. Da müssen wir nur für den zusammengesetzten Gesamtauftritt auf den großen Sportplatz“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Mit dem 1. Mai haben sich die Spielleute ein bisher in Groitzsch nicht besetztes Datum für ein öffentliches Vereinsfest ausgesucht. „Wir wollen ja keinem anderen den angestammten Termin streitig machen.“ Die Besucher können sich die Räume anschauen und Auftritte der Musikantengruppen erleben. „Natürlich gibt es auch Angebote für Kinder sowie einen Imbiss“, lädt Heiko Krumbholz ein. Der Beginn ist 11 Uhr.

Von Olaf Krenz