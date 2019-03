Groitzsch/Großstolpen

„Vanille küsst Kürbis“, so heißt der jüngste Frühlingsgruß des Groitzscher Gelatere Enrico Mieding vom Eiscafé di Lago in Großstolpen. Eine Vanillecreme mit karamellisierten Kürbiskernen und ein paar Spritzern Kürbiskernöl obendrauf. „Die Kombination machts“, lacht der Speiseeishersteller, „auf der einen Seite die zarte Süße der Vanille, auf der anderen Seite das leicht Herbe der Kürbiskerne. Sie erinnern vom Aussehen und Geruch her ein bisschen an Pistazien.“

Startnummer 10 in Nordhausen

Zusammengestellt hat Mieding die süße Verführung für das Gelato Festival am 11. März im thüringischen Nordhausen. Der 43-Jährige bewarb sich für die Challenge – und konnte den Veranstalter, einen großen Eismaschinenhersteller, von seiner Arbeit überzeugen. Dieser hatte den Groitzscher nach Nordhausen eingeladen, wo sich 16 ausgewählte Gelatiere überwiegend aus den neuen Bundesländern ein Stelldichein gaben.

Mit der Startnummer 10 präsentierten die Groitzscher ihre süße Verführung „Vanille küsst Kürbis“. Quelle: privat

Mit der Leistung selber zufrieden

Aus dem rohen Eismix, den Mieding noch zu Hause vorbereitet hatte, zauberte er vor den Augen der Experten das Festival-Eis. „Ich war von meiner Leistung begeistert“, sagt er im Nachhinein, „und das war wichtig.“

Die Jury lobte die perfekte Konsistenz und den Geschmack seiner Vanille-Kürbis-Kreation, fand auch die optische Präsentation ansprechend und wunderbar. „Ich kam mir vor wie in einer mündlichen Prüfung“, erinnert sich der Gelatere an die aufregenden Minuten vor den Fachleuten. „Sie wollten alles wissen, woher die Zutaten kommen, welche Idee und Philosophie dahinter stecken. Ich denke, dass ich einen authentischen Eindruck hinterlassen habe.“

Renner sind Mango-, Vanille- und Nusseis

Für ihn und seine Frau Heike Schümichen ist es wichtig, keinem Eistrend hinterherzurennen und dafür eigene Akzente zu setzen. „Wir lieben die klassischen, traditionellen Eissorten und kreieren nur Neues, das wir auch selber mögen.“ Dafür verwende er beste Inhaltsstoffe und mische sie aufs Gramm genau, frei von Emulgatoren und künstlichen Stabilisatoren, sagt der Groitzscher.

Die Renner in Großstolpen sind seit vielen Jahren das fruchtige Mangoeis sowie Vanille, Schoko, Stracciatella und sämtliche Nusssorten beim Milcheis. Mittlerweile hat im Eiscafé di Lago die 13. Saison begonnen.

Das Eiscafé di Lago in Großstolpen liegt keine 500 Meter vom See entfernt und ist ein kleines mediterranes Paradies. Quelle: Kathrin Haase

Kleines Stück Italien in Seenähe

Das kleine Stück Italien liegt keine 500 Meter vom Großstolpener See entfernt, unmittelbar an der Bundesstraße 176. Viele Stammkunden scheuen selbst lange Anfahrtswege aus Leipzig, Altenburg oder Zwickau nicht und kommen auch gerne mit dem Fahrrad hierher. Mit dem eigenen Eiscafé hat sich der gelernte Kaufmann als Quereinsteiger einen langgehegten Traum erfüllt. Schon als Kind und Jugendlicher war Enrico Mieding der beste Kunde in den Eisdielen seiner Heimatstadt.

Zufriedene Kunden sind der wichtigste Preis

Auch wenn es der Gelatiere in Nordhausen nicht unter die ersten Drei geschafft hat, ist der 43-Jährige nicht traurig. „Es war schon eine Auszeichnung, überhaupt daran teilzunehmen“, sagt er. „Der olympische Gedanke zählt, und die Jury hat mir auch bestätigt, dass unser Eis top ist.“ Das möchte der Groitzscher gerne an seine Kunden weitergeben, die für ihn „der beste und wichtigste Preis überhaupt sind“.

Bereits 2017 nahm der Speiseeishersteller am deutschen Halbfinale der Gelato World Tour im bayrischen Straubing teil, eine Art Weltmeisterschaft der Speiseeishersteller. Dort überzeugte er die Jury mit seinem Mohneis Crema di Primavera und belegte den vierten Platz.

Von Kathrin Haase