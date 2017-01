Böhlen/Großdeuben. Alt, aber heiß begehrt: Der Böhlener Stadtteil Großdeuben wird in diesem Jahr 1000 Jahre alt und ist nach wie vor Anziehungspunkt vieler neuer Familien. Sowohl auf die Neubewohner als auch auf die Alteingesessenen kommen jetzt kurzweilige Wochen zu, denn in dem Ort wird bis Ende des Jahres monatlich gefeiert.

Bereits am morgigen Sonnabend startet Großdeuben in sein 1000. Jahr. Auf dem Festplatz vor dem Gasthof werden die Weihnachtsbäume verbrannt. Und ab da geht es sozusagen Schlag auf Schlag. Am 15. Januar sind die Stadtteilbewohner zum Neujahrsempfang ins Kulturhaus eingeladen, am 4. März blickt der Großdeubener Karnevalsverein mit Charme und Witz auf die Historie zurück, zwei Wochen später gibt es bei der Frauentagsfete mit DJ Mike garantiert Tipps, wie frau so alt wird und dennoch attraktiv bleibt. „Jeden Monat gibt es 2017 einen Höhepunkt“, erklärt Barbara Lehmann, Sprecherin der Stadt. Und diese würden von den Vereinen und Bürgern selbst gestaltet. So feiert der SC Eintracht den runden Geburtstag im April mit einem Osterfeuer und im Juni mit einer Pfingstsause, die Anlieger der Zeschwitzer Straßen laden im April zum Straßenfest ein, die Bewohner der Kantstraße tun es ihnen im August nach.

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals im September gibt es im Volkspark eine Pilzberatung, im Oktober lädt die evangelische Kirchgemeinde zum Gottesdienst und zum Vortrag über die Geschichtes des Ortes ein. Das Gymnasium Lernwelten organisiert im November den Martinsumzug, das Gasthaus einen Kappenball. Den Abschluss des Jubiläumsjahres übernehmen die Kirchgemeinde mit einem Konzert zum 1. Advent und die Feuerwehr mit einer Ballnacht.

Verpassen sollten die Großdeubener das Festwochenende vom 16. bis zum 18. Juni nicht. Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr im Volkspark, zu der das Leipziger Symphonieorchester spielt. Zu späterer Stunde steht dann die Band Fonatics um den singenden Stadtrat Mirko Altmann auf der Bühne. Den Sonnabend wuppen die Großdeubener von früh an selbst. Die Schüler des Gymnasiums zeigen einen Film über Zeitzeugen, die Anekdoten aus ihrer einstigen Schulzeit erzählen. Zudem entsteht in dem altehrwürdigen Gebäude ein historisches Klassenzimmer. Im Hof warten Musik und Sport. Ab 15 Uhr verlagert sich das Geschehen in den Ortskern. Anwohner führen Gäste und Besucher durch den Ort, auf dem Festplatz beginnen das Bühnenprogramm und buntes Treiben. Abends heizen die Fire Birds den Partygästen ein, kurz vor Mitternacht sehen dann auch die Leipziger anhand eines Feuerwerks am Nachthimmel, wo Großdeuben liegt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Katharinenkirche, danach geht es auf dem Festplatz wieder rund – mit Frühschoppen und der Gruppe „Unverschämt“ aus Lucka. „Die Großdeubener hegen große Gefühle für ihren Ort“, macht Lehmann deutlich. Anders sei deren Engagement rund um die 1000-Jahr-Feier über das gesamte Jahr nicht zu erklären.

Von Julia Tonne