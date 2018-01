Großdeubener Karnevalsverein feiert statt Kappenball eine Faschingstanzparty

Der Großdeubener Karnevalsverein (GKV) macht aus seiner Not eine Tugend. Weil in diesem Jahr der traditionelle Kappenball wegen zu weniger verkaufter Eintrittskarten ausfallen musste, startet der Verein im kommenden Jahr einen neuen Versuch, genauer am Sonnabend, 27. Januar. Allerdings lädt er dann zur Faschingstanzparty ein.