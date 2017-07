Großstolpener Ortschaftsrat moniert Trassenführung des neuen Radweges

Dass nun tatsächlich die Arbeiten für den Bau des Radweges zwischen Groitzsch und Pödelwitz laufen, wird an der Strecke mit Freude aufgenommen. Allerdings äußerte der Ortschaftsrat Kritik an der Trassenführung im und am Dorf Großstolpen. Zudem wurde eine spezielle Beschilderung angemahnt.