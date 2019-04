Neukieritzsch/Lobstädt

Zwar leben im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt rund 2500 Menschen, doch Einzelhändler mit Geschäften haben es hier schwer. Da grenzt es fast an ein Wunder, dass nur eine Woche, nachdem die Bäckerei Sommer ihre Filiale in der Eisenbahnstraße schloss, am Montag ein neues Bäckereigeschäft gleich gegenüber öffnete.

Die Bäckerei Bodenlos aus dem Nachbarort Großzössen will von hier aus künftig die Lobstädter mit frischem Backwerk und mit einem kleinen Angebot an Getränken und Waren des täglichen Bedarfs versorgen. Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) wünschte Andreas Bodenlos am Eröffnungsmorgen viel Glück für die neue Unternehmung.

Bürgermeister suchte Nachfolger für Bäckerei in Lobstädt

„Es ist eine gute Sache, wenn die Lobstädter, vor allem die, die nicht so mobil sind, im Ort ein paar Dinge einkaufen können.“ Hellriegel hatte sich, als er von der Schließung der Bäckereifiliale gehört hatte, selbst nach einem Nachfolger umgeschaut.

Bürgermeister Thomas Hellriegel kam zur Eröffnung der neuen Bäckereifiliale in Lobstädt, die jetzt Andreas Bodenlos betreibt. Quelle: André Neumann

Bodenlos war für ihn die erste Wahl, weil der ein ortsansässiges Unternehmen ist und die einzige Bäckerei in ganz Neukieritzsch, die noch vor Ort bäckt. Bodenlos selbst, verrät der Chef des Familienbetriebes, hatte gelegentlich, wenn er an einer der leeren ehemaligen Bäckereien vorbeifuhr, damit geliebäugelt, in Lobstädt eine eigene Filiale zu eröffnen.

Das ist nun geschehen. In dem Haus an der Ecke Eisenbahnstraße/Alt-Witznitzer/Victoriastraße waren im Erdgeschoss schon immer Geschäfte. Zu DDR-Zeiten, als es in Lobstädt sogar mal vier Bäckereien gleichzeitig gab, eine Drogerie, erst privat, dann staatlich.

Später nach der Wende versuchten sich hier verschiedene Unternehmer mit einem Jeans-Geschäft, einem Spielzeugladen und drei verschiedene Lebensmittelhändler. Die Schrift über dem Eingang stammt noch vom ersten.

Geöffnet ist die Bäckerei vorläufig montags bis freitags sechs bis zwölf

Gisela Richter kennt die Geschichte ganz genau, schließlich ist sie die Tochter von Ilse Dergewitz (92), der das Haus gehört. Und nicht nur das. Bis vor einer Woche war sie die Verkäuferin im Bäckerladen gegenüber. Klar, dass sie und ihr Mann am Montag zu den ersten Gratulanten und Kunden im neuen Geschäft gehörten.

In dem kann man nicht nur einkaufen, sondern an ein paar Tischen auch zu einem Imbiss verweilen. Geöffnet ist vorläufig montags bis freitags sechs bis zwölf und sonnabends sechs bis zehn Uhr.

Von André Neumann