Grüne Damen der Sana-Kliniken in Borna schenken Zeit und Aufmerksamkeit

Borna. Ohne sie wäre mancher Tag für die Patienten der Sana-Klinik doch recht einsam: Die Grünen Damen sind mittlerweile seit fünf Jahren auf den Stationen des Bornaer Krankenhauses unterwegs, um den Patienten Zeit zu schenken. Die zehn Ehrenamtlichen – darunter auch zwei Herren – wurden nun von Geschäftsführer Martin Jonas und Pflegedienstleiterin Cornelia Reichardt mit einer kleinen Feier für ihr Engagement belohnt.

Mehrmals in der Woche kommen die Grünen Damen, um den Patienten Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Auch wenn sich Pfleger und Schwestern auf den Stationen kümmern und zuhören, wo sie können, so bleibt für ausführliche Gespräche keine Zeit. „Wir sind da, wenn die Menschen ein offenes Ohr brauchen, sie Sorgen und Wünsche äußern“, sagt Monika Kupsch, Leiterin der Grünen Damen. Mehrere Stunden bleiben sie auf den Stationen Akutgeriatrie, Innere, Neurologie, Urologie und Palliativstation. Viele Patienten kennen aufgrund ihrer Krankenhausaufenthalte das Angebot bereits und nehmen es dankend an.

Wie Jan Kahle (Name von der Redaktion geändert), der eine Odyssee durch verschiedene Kliniken hinter sich hat und nun in Borna behandelt wird. Er genießt die Augenblicke mit „seiner“ grünen Dame Margitta Penke sehr, erzählt von seiner Familie, vom Krankheitsverlauf. „Es tut so gut, Abwechslung vom Stationsalltag zu haben“, sagt er. Selbst gesellschaftliche und politische Themen kommen nicht zu kurz. Oft entwickeln sich Gruppengespräche mit den anderen Patienten in den Zwei- und Dreibettzimmern. Dann wird es zuweilen lustig. Wer denkt, dass sich während der Zeit alles um Krankheiten dreht, der irrt. Gelacht wird viel. „Lachen ist, wie viele wissen, eine sehr gute Medizin“, sagt Kupsch.

„Ich finde es sehr schön, dass sich so viele Ehrenamtliche mit unserem Klinikum identifizieren und sich so toll um die Patienten kümmern“, sagt Jonas bei der kleinen Geburtstagsfeier. Reichardt bezeichnete die Grünen Damen und Herren als „gute Seelen, die nicht mehr aus dem Krankenhaus wegzudenken sind“. Und Sozialdienstleiterin Sabine Strobel, die das Projekt verantwortet, erklärt: „Unsere ehrenamtlichen Helfer sind eine wundervolle Ergänzung zu den Schwestern und Pflegern.“

Kupsch sucht weitere Ehrenamtliche, die Zeit mit Patienten teilen wollen. Gefragt sind vor allem Kommunikationsfähigkeit und die Gabe, anderen zuzuhören. Eins aber macht sie deutlich: „Wer eine Grüne Dame oder ein Grüner Herr werden will, muss stark sein, denn so manches Schicksal geht doch sehr nah.“

Interessenten wenden sich an den Sozialdienst der Sana-Klinik: Telefon 03433/21 17 15.

Von Julia Tonne