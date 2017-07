Schaukeln, Klettern, Rollerfahren – am Donnerstagabend konnten die Bewohner von Borna Ost den einstigen Schulhof in Beschlag nehmen. Der ist in den vergangenen Wochen zu einer grünen Oase mit allerhand Spiel- und Sportgeräten und viel Platz zum Ausruhen und Toben umgebaut worden.