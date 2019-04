Neukieritzsch/Deutzen

Sechs Wochen ist es her, dass die Eltern der Grundschule Deutzen darüber informiert wurden, dass sich im Schulhaus gesundheitsschädliches Naphtalin in der Luft befindet. Untersuchungen ergaben, dass die Schule weiter betrieben werden kann, wenn der Unterricht aus dem Erdgeschoss komplett nach oben verlagert wird, wenn unten nur noch der Eingangsbereich durchquert wird.

Zum Sport geht’s über den Hof in die Turnhalle

Kurz vor den Osterferien war der Kraftakt geschafft. Sportlehrerin Michelle Leyser schickt die Mädchen und Jungen der zweiten Klasse zum Umziehen in zwei verschiedene Zimmer im ersten Obergeschoss, dann laufen alle gemeinsam, die Turnschuhe in der Hand, über den vorderen Schulhof zur Turnhalle. Weil es noch etwas frisch ist, ziehen sie unten eine Jacke über. Auch zum Speiseraum und zum Werkunterricht geht es nur noch über den Hof, weil die Gänge unten im Schulhaus nicht mehr benutzt werden sollen.

„Es waren für alle intensive Wochen“, schaut Schulleiterin Silke Schröder zurück und ist dabei durchaus erleichtert. Mit allen meint sie vor allem die Kinder und ihr Kollegium, aber auch die Eltern und Mitarbeiter des Bauhofes. Natürlich musste der Unterricht währenddessen weitergehen, aber natürlich gab es auch Unruhe und Hektik, sagt die Schulleiterin.

Danke an viele freiwilligen Helfer

Jetzt möchte Silke Schröder vor allem allen danken. Den Kolleginnen einschließlich Sekretärin Christa Grundmann und Hausmeisterin Manuela Schieferdecker für die Mehrarbeit an Nachmittagen und an zwei Sonnabenden. Den Männern vom Bauhof, die Möbel getragen und vieles mehr erledigt haben und sogar auf Abruf zur Schule kamen, wenn sie gebraucht wurden. Und den vielen Eltern, die mit angepackt haben.

Die vierte Klasse konnte als eine der ersten nach oben umziehen, nachdem Eltern innerhalb von zwei Stunden, wie Lehrerin Silvia Emberger sagt, alles so eingerichtet haben, wie es unten war. Und die Kinder, sagt Schulleiterin Schröder, hätten es sogar toll gefunden, jetzt oben zu sitzen, wo sie aus dem Fenster über den grünen hinteren Schulhof auf den Sportplatz schauen.

Ex-Schulleiterin schmiert die Pausenbrote

Beim großen Arbeitseinsatz am 6. April kamen sogar so viele Helfer, dass auch im Schulhof und im Schulgarten gearbeitet wurde. Neben Eltern und Kolleginnen unterstütze auch der Verein „Gemeinsam für Deutzen“ und ein Team vom Seehaus. Ein Gemeinderat und eine Familie spendierten Geld für die Pausenversorgung, die Ex-Schulleiterin Renate Blonski zubereitete.

An dem Tag sei richtig viel geschafft worden. „Wir hatten viel Spaß, und die Männer haben ordentlich geschwitzt“, erinnert sich die Schulleiterin. An dem Tag wurden die vielen Lehrmittel nach oben getragen. In Umzugskartons, die die Eltern besorgten, weil die Schule, wie Schröder bedauert, von der Gemeinde keine bekommen habe.

Sorge um die Zukunft der Schule

In den vielen Gesprächen während der Arbeit spürte die Schulleiterin aber auch die Verunsicherung, die bei vielen Eltern und Kolleginnen haften geblieben ist. Die Frage, wie es mit der Schule weitergeht, wenn sie nicht saniert werden soll, bewege eigentlich fast alle, weiß Silke Schröder. Nicht wenige denken offenbar sogar wie Renate Blonski und eine weitere ehemalige Lehrerin der Schule, die glauben, die jetzt aufgedeckte Naphtalin-Belastung sei ein neuer Angriff auf die Existenz der Schule.

Aus der Gemeindeverwaltung gibt es dazu noch nichts Neues. „Wir haben jetzt den unbefristeten Betrieb sichergestellt“, sagt Bauamtsleiter René Hertzsch. Silke Schröder hofft vorerst, dass in den Osterferien alle Kraft und Ruhe tanken und sich die Aufregung der letzten Wochen gelegt haben wird, wenn es danach in neuer und zugleich vertrauter Umgebung weitergeht.

Von André Neumann