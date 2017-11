Grundschule Espenhain in Bewegung

Rötha/Espenhain. Eine kurze aber bewegungsreiche Schulwoche liegt hinter den Mädchen und Jungen der Grundschule Espenhain. Zum zehnten Mal hieß es hier: „Schule in Bewegung“, das bedeutet Sport und Spiel in allen Facetten. Weil die ersten beiden Tage frei waren, wurde ein Teil des Programms schon im September absolviert: der Dörferwettkampf. Den gibt es schon seit 20 Jahren, also doppelt so lange wie das Espenhainer Schulprojekt. Schüler aus allen Röthaer Ortsteilen und darüber hinaus messen sich dabei in fröhlichen Staffelwettbewerben. Fest zum Programm der bewegten Schule gehört auch der „Erntedanklauf“. Hier gibt es für jedes Kind nach jeder Runde eine Frucht, die verschiedene Partner der Schule zur Verfügung stellen: Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Äpfel, Nüsse und anderes. Auch Eltern laufen mit. Diesmal wurde sogar ein Schulrekord aufgestellt: Alle zusammen schafften 1217 Runden. Bewegung verschafften sich die Kinder diesmal auch bei einem Selbstverteidigungskurs mit Hans-Peter Hofmann vom Boxclub Borna, bei Besuchen in zwei Fitnessclubs, bei Tanz- und Geschicklichkeitsspielen und bei der Schülermeisterschaft im Kegeln.

Zum Abschluss am Freitag erlebten alle gemeinsam in der Turnhalle noch ein Mitmach-Stück mit dem Kindermusiktheater Ellen Heimrath. In der Geschichte um den geheimnisvollen Bazillus Krax, der bei Kindern zu Müdigkeit, Schlappheit, Trägheit, schlechten Zähne, Übergewicht und viereckigen Augen führt, müssen alle Zuschauer helfen, das Übel zu besiegen.

Von André Neumann