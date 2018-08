Kitzscher

Inklusion heißt das Stichwort für die Zukunft, und die Grundschule Kitzscher beginnt gerade damit. Inklusion bedeutet, „dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört“. So erklärt die Aktion Mensch kurz und bündig den Begriff. Egal wie jemand aussieht, welche Sprache er spricht und welche Behinderung er hat. Die Weltgemeinschaft hat das in der UN-Behindertenrechtskonvetion sogar als Menschenrecht definiert. Für die Schule heißt das im Endeffekt: Kinder mit und ohne Handicap lernen gemeinsam in einer Klasse.

Sachsen startet Pilotphase

Die Grundschule Kitzscher ist eine von 17 Bildungseinrichtungen in Sachsen, die in diesem Schuljahr an einer Pilotphase für das gemeinsame Lernen teilnehmen. Die Pädagogen bereiten sich mit fachlicher Unterstützung des Kultusministeriums auf den Einstieg in die Inklusion vor. Erst im nächsten Schuljahr werden dann erstmals Kinder mit Handicaps, die bisher sonderpädagogisch betreut worden wären, in die Grundschule aufgenommen.

Leicht haben sich Schulleiterin Carola Kuhn und ihre Kolleginnen die Entscheidung für die Vorreiterrolle nicht gemacht. Man habe „zwei bis drei Monate diskutiert“, ehe sich die Schule für die Teilnahme am Pilotprojekt bewarb. Die Meinungen seien von Ablehnung bis zu unbedingter Zustimmung gegangen, berichtet die Schulleiterin.

Befürworter setzen sich durch

Letztlich habe sich die Auffassung durchgesetzt, dass es gut sei, jetzt zu beginnen, wo es für den Prozess noch Beratung und Begleitung durch das Ministerium gebe.

Schulleiterin Carola Kuhn Quelle: André Neumann

In diesem Schuljahr ändert sich an der Zusammensetzung der Klassen noch nichts. Für die zehn Lehrerinnen heißt es zunächst: Selbststudium. Das Kultusministerium stellt aber nicht nur Literatur zur Verfügung, auch spezielle Spiele und Diagnostikmaterial sind in der Schule schon angekommen. Im nächsten Schuljahr steht dann der eigentliche Start bevor. Wie das funktioniert, erklärt die Schulleiterin so: Vor dem Schuleintritt werden bei Kindern bisher bestimmte Defizite nach mehreren Kategorien diagnostiziert. Die reichen von Lernschwierigkeiten über geistige Entwicklung bis zu Sprache und zum Hören. Jetzt geschieht Folgendes: In den Kategorien Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung wird auf die Diagnostik und die daraus resultierenden sonderpädagogischen Angebote verzichtet. Die Kinder werden regulär eingeschult. „Wir haben großen Respekt davor“, beschreibt Carola Kuhn die Erwartungen ihres Kollegiums. Denn immerhin: Wo es bisher für diese Kinder einen speziellen Lehrplan gegeben hätte, müssen nun die Lehrerinnen den Spagat eines „lernzieldifferenten Unterrichtes“ schaffen, wie die Schulleiterin sagt.

Sozialpädagogin zur Unterstützung

„Wir schaffen das mit zusätzlichem Personal“, ist Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) überzeugt. Der Freistaat Sachsen bezahlt eine Sozialpädagogin mit 30 Wochenstunden. Dem Kollegium zollt Schramm Anerkennung: „Die Schule wollte das, das finde ich gut.“

Bürgermeister Maik Schramm Quelle: Thomas Kube

Dabei gehen beide, der Bürgermeister und die Schulleiterin, nicht davon aus, dass der eingeschlagene Weg das Nonplusultra sein muss. „Wir wollen keine Augenwischerei betreiben“, sagt Kuhn, die seit elf Jahren die Grundschule in Kitzscher leitet. „Wenn es nicht funktioniert“, versichert sie, „wollen wir das auch ehrlich sagen.“

Schramm sieht in der Inklusion nicht den alleinigen Weg für gleichberechtigtes lernen. Es gebe nämlich beide Fälle, Eltern, die ihre behinderten Kinder in einer Regelschule lernen lassen wollen, und andere, die das gerade nicht wollen. Deswegen will Schramm auch die Förderschulen nicht in Frage stellen: „Unser Förderschulsystem ist einmalig“, ist er überzeugt.

Von André Neumann