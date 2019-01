Regis-Breitingen

Für das neue Schuljahr soll in der Grundschule Regis-Breitingen ein sechster Klassenraum zur Verfügung stehen. Die Zeit drängt: Am 16. August kommen die Mädchen und Jungen nach den Sommerferien wieder zum Unterricht. Es ist ein Anbau für das Haus gleich neben der Sporthalle auf dem Stadiongelände geplant.

Der Auftrag für die Holzbohlenkonstruktion wird wohl in der nächsten Stadtratssitzung vergeben, sagte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) den Abgeordneten des Technischen Ausschusses.

Das Gebäude gleicht wegen seiner roten Holzfassade eher einem schwedischen Ferienhaus als einer deutschen Bildungsstätte, hatte es bei der Einweihung am 29. August 2012 geheißen. Für die vor sechseinhalb Jahren lediglich erforderliche Einzügigkeit – eine Klasse pro Jahrgang – waren nur vier Klassenräume geschaffen worden. Zu Beginn hatten 78 Kinder die Grundschule besucht. Dem ebenfalls hier agierenden Hort waren 120 Plätze genehmigt worden; immerhin sind in Sachsen pro Klasse bis zu 28 Grundschüler möglich, hier in Summe also 112.

Schülerzahlen stiegen, Platz in Regis wurde knapp

Schon nach gut vier Jahren, in denen auch im Pleißestädtchen die Schülerzahlen stiegen, reichte der Platz nicht mehr. Mit Hilfe von internen Umbauten wurde ein neues Klassenzimmer geschaffen. Und die Planung für noch ein weiteres in einem Anbau in Auftrag gegeben. Seitdem sind weit mehr als 20 Monate vergangen, unter anderem wegen des Prozedere um Fördermittel. Inzwischen wurde das Leader-Geld vom Koordinierungsausschuss der Lokalen Aktionsgruppe Südraum Leipzig befürwortet.

Die Grundschule Regis-Breitingen platzt aus allen Nähten. Quelle: Olaf Krenz

Allerdings nimmt das Landratsamt eine weitere Prüfung vor, so dass der Bescheid noch aussteht. Ein vorzeitiger Baubeginn ist aber möglich, so der Bürgermeister. Die Ausschreibung für die Bodenplatte mit Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallation soll demnächst erfolgen. Insgesamt könnten die Vorhabenkosten oberhalb von 300.000 Euro liegen.

Anbau schließt nördlich an die Grundschule an

Der Anbau soll nördlich der Grundschule zwischen Sporthalle und Sprecherturm des Stadions errichtet werden. Darin werden ein Klassenraum und ein Kreativraum geschaffen, die über einen gemeinsamen Flur ans Musikzimmer anschließen. Die Stadt geht von 34 Einschulungen in diesem Jahr aus. Für 2022 werden derzeit 31 ABC-Schützen erwartet. Das bedeutet jeweils zwei 1. Klassen.

Auf Anfrage von Stadtrat Tobias Just (Bürger Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) erklärte Lenk, dass ein weiterer Anbau und auch eine Aufstockung des Gebäudes nicht möglich sind. Schon für das aktuelle Projekt sei es nicht einfach gewesen, die Fläche zu finden. Ein Großteil des Areals ist unterirdisch von Kollektoren für die Erdwärme bedeckt.

Dennoch kann der neue Bereich nicht in diese Anlage eingebunden werden, so dass eine eigene Wärmepumpe für die Heizung nötig ist. „Die 1,5-Zügigkeit ist hier Endstation“, so der Bürgermeister. Mehr als sechs Klassen – zwei Jahrgänge mit einer und zwei Jahrgänge mit zwei Gruppen – seien an diesem Standort nicht möglich.

Von Olaf Krenz