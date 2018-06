Borna

Derzeit lässt sich noch nicht absehen, wann die Grundschule Neukirchen saniert wird. Zuvor muss die Grundschule West in Ordnung gebracht werden, erklärte die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) auf der Stadtratssitzung vorgestern Abend im Goldenen Stern. Sie antwortete damit auf eine Frage von Michel Zurbrügg (SPD/FDP-Fraktion), der wissen wollte, ob die Stadt ausreichende Kapazitäten an Grundschul- und Kindertagesstätten hat.

Zurbrügg hatte auf die Kapazitätsprobleme speziell an der Grundschule West verwiesen. Bürgermeister Karsten Richter (CDU) erklärte, dass ursprünglich geplant war, in der Bildungseinrichtung in der Deutzener Straße Container aufzustellen, um zusätzlichen Platz zu gewinnen. Davon sei die Stadt aber inzwischen wieder abgerückt, weil dies mit einer halben Million Euro zu teuer sei. Mittlerweile seit ein Planer beauftragt worden, die vorhandenen Räume so zu gestalten, das sie doppelt genutzt werden können.

Schule Neukirchen erst nach Borna-West dran

Die Stadt erwarte bis zum Jahresende einen entsprechenden Fördermittelbescheid, so dass dann bis zum Jahresende die Ausschreibung für die Bauaufträge erfolgen könne, so Richter weiter. Für die Arbeiten sollten auch die Sommerferien im nächsten Jahr genutzt werden.

Oberbürgermeisterin Luedtke machte klar, dass erst nach Abschluss der Arbeiten in Borna-West mit der Sanierung der Schule Neukirchen begonnen werden darf. „Wann das genau ist, lässt sich nicht sagen.“ Die Kosten für die Sanierung der Dorfschule sollen aber im nächsten Haushalt eingeplant werden.

Krippen- und Kindergartenplätzen derzeit ausreichend

Derzeit gebe es auch genügend Krippen- und Kindergartenplätze. Dabei könne es aber Veränderungen geben, so Luedtke weiter – etwa dann, wenn jemand nach Borna ziehe. Zugleich kündigte sie in der Perspektive den Neubau einer Kindereinrichtung an.

Weitere Beschlüsse

Der Stadtrat hat außerdem den Verkauf von Grundstücken beschlossen, auf denen sich der Discounter an der Ecke Leipziger Straße/Sachsenallee ansiedeln will.

Für die Änderung des Bebauungsplanes für die ehemalige Brikettfabrik Witznitz gab es grünes Licht. Zuvor war allerdings die Form der Antragsunterlagen (Rechtschreibfehler, fehlerhafte Bezeichnungen) kritisiert worden.

Der Stadtrat hat das neue Seniorenparlament gewählt.

Von Nikos Natsidis