Borna

Gerade angekommen und schon dem Weihnachtsmann in die Arme gelaufen: Genau das passierte am Sonnabend Kerstin Paschke, die mit ihrer zweijährigen Tochter Anni den Bornaer Weihnachtsmarkt besuchte. Und was ist mit dem schlechten Wetter? „Das stört uns nicht, wir können ja auch mit dem Schirm bummeln gehen“, sagte sie. Und so standen der Punsch-Stand und die Kindereisenbahn natürlich auch noch auf ihrer Besuchsliste.

Zur Galerie Nach gut drei Wochen hat der Bornaer Weihnachtsmarkt am 4. Advent seine Pforten geschlossen. Das Wetter hat, vor allem auch am letzten Wochenende, zwar nicht immer mitgespielt. Doch die Händler und Schausteller sind mit ihren Geschäften weitgehend zufrieden.

Gelungene Premiere für die Liepcseis

Der Weihnachtsmarkt hat dann am Sonntag für dieses Jahr seine Pforten geschlossen, Zeit für ein Fazit. „Es war zufriedenstellend, besser kann es natürlich immer sein. Aber die Leute haben uns gut besucht“, meinte Lutz Brause, der Glühwein verkaufte. Kinderbekleidung in allen Varianten hielt Greta Liepcsei mit ihrer Mutter Carmen bereit. „Es lief gut, ich bin sehr zufrieden.“ Für die Thränaerin war es die erste Teilnahme am Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt. „Ich habe es nicht bereut, hier mitzumachen.“ Kinderbekleidung stehe schließlich bei vielen Besuchern hoch im Kurs.

Kindereisenbahn dreht viele Runden

Auch Mario Brandt konnte sich nicht beklagen, hatte er doch mit seiner Kindereisenbahn ein beliebtes Fahrgeschäft aufgebaut. „Zum Jammern gibt es keinen Grund.“ Seit 1991 ist er auf dem Bornaer Weihnachtsmarkt zu finden, seit 14 Jahren dreht seine Bahn ihre Runden. „In der Branche bin ich schon seit 1980, das Geschäft habe ich von meinen Eltern übernommen.“ Bereits seit vier Generationen lebt seine Familie von der Schaustellerei. „Mein Urgroßvater zog früher mit dem Kasperletheater durchs Land.“ Nun ist Brandt mit der Eisenbahn und einer Losbude unterwegs. „Glück und Spaß, genau darum geht es bei uns.“

Händler jammern trotz des Regens nicht

Vom Regenwetter ließ sich Peter Kal­kowskis Kundschaft nicht stören. Der Mitarbeiter der Fleischerei Schreiber hatte den Grill angefeuert und verkaufte Steaks und Bratwürste. „Die Leute wissen Qualität zu schätzen und haben das Essen immer wieder gelobt.“ Der Besucherstrom riss kaum ab. „Unser Holzkohlegrill hat Tradition, der wird auch die nächsten Jahre hier zu finden sein.“

Schnee wird vermisst

Gebrannte Mandeln und viele andere Knabbereien verkaufte Sabine Haselbauer. „Es hat etwas zu viel geregnet“, meinte sie mit Blick auf die vergangenen Tage. „Schnee wäre schöner gewesen, aber wir nehmen das Wetter, wie es ist.“

Gute Verkäufe beim Weihnachtsmarkt

Obst, Gemüse, Stollen und Lebkuchen brachte Cathrin Jacob unter die Leute. „Das Wetter war wirklich nicht der Hit, aber das kalkulieren wir immer mit ein. Minusgrade wären für unser Obst ja auch nicht so toll gewesen.“

„Das Regenwetter heute ist natürlich Gift für den Weihnachtsmarkt“, fand Kerstin Elger, die Glühwein und Stollen verkaufte. „Doch die anderen Tage lief es ganz gut, wir können nicht meckern.“

Von Bert Endruszeit