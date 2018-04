Borna

Gute Plätze für Martin Räßler und Richard Landgraf: Die beiden jungen Männer aus dem Landkreis Leipzig kamen beim 36. Bundesentscheid im Leistungspflügen, der kürzlich im niedersächsischen Steimbke im Landkreis Nienburg stattfand, auf den siebenten beziehungsweise achten Platz. Sie hatten sich im Herbst beim sächsischen Landesausscheid im Memmendorf dafür qualifiziert und später lange und intensiv auf den Bundeswettbewerb vorbereitet.

Räßler, der in der Agrargenossenschaft Pötzschau beschäftigt ist, und Landgraf, derzeit Auszubildender in der Agrarproduktion Elsteraue, hatten bei dem Wettbewerb, bei dem sie in der Kategorie Beetpflug antraten, mit widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Am Vortag hatte es sehr stark geregnet.

Organisiert wurde der Bundesentscheids vom Deutschen Pflügerrat und der Niedersächsische Landwirtschaftskammer. Die Pflüger, die auf dem ersten und zweiten Platz landeten, nehmen an der Pflüger-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr teil. Platz drei und vier berechtigen zum Start bei den Europameisterschaften.

Zum sächsischen Team gehörten neben Landgraf und Räßler sowie zwei Drehpflügern auch Leute, die in Steimbke als Richter, Betreuer und Helfer zum Einsatz kamen.

Von Nikos Natsidis