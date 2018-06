Borna

Eine griechische Komödie läutete das Ende ein: Schüler des Gymnasiums „Am Breiten Teich“ haben mit der Aufführung des Stückes „Lysistrata – Der Krieg muss weg!“ das von ihnen gewählte künstlerische Profil zu einem krönenden Abschluss gebracht. Ein Jahr lang hatten sich die Künstler und Kreativen aus der Jahrgangsstufe 10 mit dem antiken Stoff befasst – und durchaus Parallelen zur heutigen Moderne gefunden.

Parallelen zur Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft

Die Komödie rückt Frauen aus Athen und Sparta in den Fokus. Sie verweigern sich solange ihren Männern, bis diese einen 20 Jahre andauernden Krieg beenden. Die vergnügliche Version des Stoffes bietet zahlreiche Anspielungen auf Beziehungen zwischen Frauen und Männern und Verhältnisse in der Gesellschaft. Da sind Fragen wie: Wer hat das Sagen? Wer wickelt die Kinder? Wer verdient das Geld? Wer engagiert sich in der Politik? durchaus berechtigt.

150 Zuschauer zeigen herzliche Reaktion

„Die Aufregung vor der Aufführung war groß“, sagt Schülerin Laura Schenk. Schließlich mussten nicht nur schwierige und komplexe Texte gelernt, sondern auch aufwendige Kostüme geschneidert werden. Hinzu kamen eine aufwendige Choreographie, die Gestaltung der Werbeflyer sowie ausgeklügelte Licht-, Ton- und Fototechnik. Rund 150 Zuschauer sahen kürzlich in der Mensa das Stück – und Schauspieler, die es verstanden, ihren antiken Figuren Leben einzuhauchen. „Die ersten Minuten waren noch aufregend, aber da wir uns gut an sämtliche Texte und Einsätze erinnern konnten, verschwand das Lampenfieber recht schnell“, erzählt Schenk, die es nicht versäumen will, den Zuschauern einen großen Dank auszusprechen. „Wir wurden mit reichlich Applaus belohnt. Solch eine herzliche Reaktion war ein schöner Lohn für jeden, der geholfen hat, die Aufführung zu verwirklichen.“

Von Julia Tonne