Borna

Der Aufbau des Schulbrunnens, die Anschaffung einer Multimediawand und die Restaurierung des Steinway-Flügels: Die Vorhabenliste am Gymnasium am Breiten Teich ist lang. Und sie ergänzt die Liste der Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen – seit Beginn des Schuljahres – schon umgesetzt worden sind. „Hier tut sich einiges seit geraumer Zeit“, betont der amtierende Schulleiter Jens Staacke.

Eine der ersten Amtshandlungen, seit Staacke das Amt von Margitta Schade übernommen hat, war die Umsetzung einer neuen Lernform. In der Klassenstufe acht werden seit wenigen Wochen die Klassenverbände im Fach Mathematik einmal im Monat aufgelöst.

Pilotprojekt im Matheunterricht am Gymnasium Borna

„Die Gruppen setzen sich dann aus Schülern zusammen, die entweder so fit in Mathe sind, dass sie weiteren Lernstoff brauchen, oder die bestimmte Themen noch einmal wiederholen wollen“, erklärt der Schulleiter das Prinzip. Er könne sich gut vorstellen, das Konzept auch auf andere Fächer auszuweiten, wenn erste Ergebnisse des Pilotprojekts vorliegen würden.

Neuigkeiten am Gymnasium gibt es auch hinsichtlich der Organisation des Schulalltags. Jeder Jahrgang hat mittlerweile einen eigenen Jahrgangsleiter, der die Arbeit der jeweiligen Klassenstufen koordiniert. „Er kümmert sich beispielsweise um Klassenfahrten, um Projekte, die in einer bestimmten Klassenstufe anstehen, und um Exkursionen“, sagt Staacke. Damit sei der Jahrgangsleiter Bindeglied zwischen Klassenleitern und Schulleitung.

Mittelstufenberater für Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn

Auch neu an der Schule ist die Einsetzung eines Mittelstufenberaters, der für Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn zuständig ist. „Wir haben zwar seit langem einen Oberstufenberater, wollten aber auch jemanden finden, der sich den Belangen der jüngeren Schüler widmet“, begründet Staacke. Die Aufgaben des Mittelstufenberaters umfassen unter anderem Schülerlaufbahnberatungen, Vorbereitung, Betreuung und Auswertung von Betriebspraktika in der Mittelstufe sowie die Koordination der Profil-Angebote in Klasse acht.

Christina Fischer (links) überreicht Jens Staacke und den beiden Schülerinnen Lena und Paula die Urkunde. Die Schule ist jetzt Partner für Deutsche Stammzellenspender-Datei. Quelle: Julia Tonne

Baulich soll sich in den kommenden Monaten einiges am Gymnasium tun. So will Staacke gemeinsam mit Förderverein, Schülern, Kollegen und Eltern den einstigen Schulbrunnen wieder aktivieren. „Es gibt noch alte Bilder, an denen wir uns orientieren“, erklärt der Schulleiter, der sich auch eine Multimediawand für die Aula wünscht. „Damit können wir beispielsweise Veranstaltungen live übertragen, denn in den hinteren Sitzreihen sieht man nicht besonders gut, was sich vorne abspielt.“

Lärmschutzdecken in den alten Klassenräumen geplant

Die Vorhabenliste ist damit aber noch längst nicht am Ende, vielmehr steht die Restaurierung des Flügels in der Aula genauso im Fokus wie der Einbau von Lärmschutzdecken in den alten Klassenräumen. Zudem will Staacke die PC-Technik aufrüsten und die Lehrer entsprechend schulen. Ziel sei es, digitale Schule zu werden.

Mit all den schon umgesetzten und noch anstehenden Vorhaben will das Gymnasium vor allem eines erreichen: die Auszeichnung mit dem Deutschen Schulpreis, den die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung im Jahr 2006 ins Leben gerufen haben. Sechs Bereiche werden bei der Bewertung durch die Jury genauer unter die Lupe genommen: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution.

„Wenn wir all das schaffen, was wir uns vorgenommen haben, haben wir hoffentlich gute Chancen, den Titel im kommenden Jahr zu bekommen“, gibt sich Staacke zuversichtlich.

Von Julia Tonne