Borna

Reges Treiben herrschte am Freitagabend auf den Straßen um den Bornaer Weihnachtsmarkt, denn der Gewerbeverein hatte zu einer Lichternacht geladen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem Einkaufsbummel in den Geschäften, wobei sie den bunt illuminierten Weihnachtsmarkt mit einbezogen. Etwa 40 Händler beteiligten sich an der Aktion, die vor einem Jahr ins Leben gerufen worden war.

Von der sehr guten Resonanz zur Premiere war der Bornaer Gewerbeverein überrascht, wie dessen Vorstandsmitglied Thoralf Lang sagte. Ihn freute, dass der Zuspruch in diesem Jahr anhielt.

Glühwein-Erlös für Kinder- und Jugendfeuerwehr

Vor allem die Vereinsaktion, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen, fand guten Anklang, zumal der Erlös für einen guten Zweck bestimmt ist. „Seit 15 Jahren nutzen wir die Adventswochenenden dafür. Mit den Einnahmen unterstützen wir die Fördervereine der Schulen, die damit vorwiegend Projekte für Kinder ermöglichen“, erklärte Lang. Die Einnahmen aus der diesjährigen Lichternacht sind für die Jugendfeuerwehr bestimmt. „Die Kameraden helfen nicht nur hier am Glühweinstand mit aus, sondern unterstützen uns beispielsweise auch beim Lampionumzug, indem sie für den reibungslosen Ablauf sorgen“, hob Lang hervor.

Ingolf Szech, der die Kinder- und Jugendfeuerwehr leitet, freut sich über die zusätzliche Einnahme, die insbesondere für seine Abteilung bestimmt ist. „Dass die jungen Kameraden mit Aufgaben in das Lichterfest integriert sind, fördert den Gemeinschaftssinn. Auch die Mitglieder der Kinderfeuerwehr nutzen die Gelegenheit, mit ihren Eltern am Fest teilzunehmen“, erklärte Szech.

Lichternacht mit etwas anderer Musik

Für einen musikalischen Leckerbissen sorgte die Brass-Band aus Halle, die an unterschiedlichen Standorten auf dem Markt aufspielte und so für Aufsehen sorgte. „Wir haben gerademal ein Weihnachtslied in unserem Repertoire“, bedauerte Jürgen Jurichs. Der Stimmung tat es keinen Abbruch, dass eben nicht die für solche Märkte typischen Rhythmen erklangen.

Eines der etwa 40 Geschäfte in der Innenstadt, die zur Veranstaltung öffneten, war die Buchhandlung nahe des Marktplatzes, die beim Betreten weihnachtliche Atmosphäre ausstrahlte. „Auf diese Lichternacht haben wir uns gut vorbereitet und als kleinen Leckerbissen eine Buchlesung in Szene gesetzt“, berichtete Fanny Eberhardt. Besonders aufgefallen sei ihr, dass sich die Leute Zeit nehmen und auch miteinander ins Gespräch kommen. „Im Alltag hat man dazu kaum Gelegenheit. Zunehmend unternehmen Familien zur Lichternacht gemeinsam einen Einkaufsbummel“, stellte sie fest.

Bekannte treffen

Einige Türen weiter, im Geschenkeladen „Glücksmomente“, begrüßten Esther Göthel und ihre Mitarbeiterinnen die Besucher. „Die Lichternacht bietet sich für viele Bornaer an, gemeinsam mit der Familie etwas zu erleben“, bestätigte sie. „Außerhalb der regulären Öffnungszeiten noch entspannt in weihnachtlicher Atmosphäre einzukaufen, ist gerade für jene eine Bereicherung, die sonst noch arbeiten müssen. Auch der nahe Weihnachtsmarkt schafft etwas Stimmungsvolles in der Lichternacht.“

Marita Landrock ließ sich ein Heißgetränk schmecken und bemerkte: „Ich nutze gern mit meiner Freundin die Lichternacht zu einem Bummel. Hier stoßen wir oft auf bekannte Gesichter.“

Von René Beuckert