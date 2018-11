Neukieritzsch

Das Leipziger Symphonieorchester (LSO) lädt auch in diesem Jahr zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Parkarena Neukieritzsch ein. Auf dem Programm stehen dabei am Sonntag, dem 2. Dezember, Ausschnitte aus der bekannten Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck sowie das Concerto grosso von Georg Friedrich Händel und die Ballettsuite „Raymonda“ von Alexander Glasunow.

Kerstin Hoffmann moderiert

Durch das Programm führt die Leipziger Moderatorin Kerstin Hoffmann. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Stefan Klingele, Musikdirektor und Chefdirigent an der Musikalischen Komödie Leipzig.

Konzert beginnt um 15 Uhr

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei „Buch und Kunst“ in Borna, der Touristinformation Borna, der Bücherstube Böhmichen in Groitzsch, im Modehaus „Kathleen“ in Neukieritzsch, im Lottoladen in Böhlen, im Büro des Leipziger Symphonieorchesters im Kulturhaus Böhlen, im Restaurant „Auszeit“ in Neukieritzsch sowie an der Tageskasse erhältlich. Das Konzert beginnt 15 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 14 Uhr.

