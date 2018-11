Böhlen

Thomas Wolgast wartet. Und wartet. Allerdings ist seine Geduld langsam aufgebraucht. Denn der Familienvater hat nunmehr vor einem Jahr ein Grundstück im zweiten Bauabschnitt in der Großdeubener Lindenstraße (Zeschwitzer Straße) gekauft. Vor wenigen Wochen verzichtete die Stadt zudem auf das Vorkaufsrecht. Doch eine Baufreigabe wurde noch immer nicht erteilt. „Der Bebauungsplan ist noch immer nicht bewilligt“, macht Wolgast deutlich.

Eigentlich, so erzählt er, war er davon ausgegangen, um Weihnachten herum mit seiner Familie in sein eigenes Häuschen ziehen zu können. „Zumal im Notarvertrag stand, dass bis zum 30. August 2018 die Erschließung fertig sein sollte.“ Jetzt habe es eine vertraglich zugesicherte Verzögerung bis zum 30. November gegeben. Wolgast rechnet aber nicht damit, dass nun dieser Termin eingehalten werden kann. Nach momentanem Stand der Dinge sei das Datum nicht realistisch.

Landkreis Leipzig muss Bebauungsplan noch genehmigen

Mehrmals hat Wolgast bereits bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wann denn mit einer Baufreigabe zu rechnen sei. Eine Antwort hat er bislang nicht bekommen. Und nach Aussage von Bauträger Claude Böhler, der schon den ersten Bauabschnitt realisiert hat, hängt derzeit alles am Landkreis Leipzig. Dieser müsse den B-Plan noch genehmigen, das sei noch nicht erfolgt.

Grundstückseigentümer der Lindenstraße warten derzeit auf Baufreigabe. Die lässt noch auf sich warten. Quelle: julia tonne

Vom Landratsamt heißt es dazu, dass die erste Änderung des B-Planes am 13. September 2018 eingereicht worden sei, demzufolge habe die Behörde eine Frist bis zum 12. Dezember. „Wir sind in den letzten Zügen und wollen in zwei Wochen fertig sein“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises, mit. Danach müsse noch die Bekanntgabe der Änderung im Böhlener Amtsblatt erscheinen. Ist das erfolgt, sei der B-Plan rechtskräftig.

Bauträger hat keinen Einfluss auf Landratsamt

Wolgast stellt klar, dass es Vertragsbruch sei, wenn auch der Termin 30. November nicht eingehalten werden könne. Wie er dann weiter verfahre, müsse er noch klären. Böhler hingegen verweist auf das Landratsamt. Er habe keinen Einfluss auf die Schnelligkeit der Behörde.

In der Theorie ist das Haus von Familie Wolgast fix und fertig, von der Fliese bis zur Türklinke, von den Steckdosen bis zu den Wasserhähnen. „Die Planungen liegen schon lange im Detail vor, wenn Baufreigabe erteilt wird, könnte es ganz schnell gehen“, so Wolgast. Vorausgesetzt, das Wetter und die Baufirmen spielten mit.

Zusätzliche Kosten für Grundstückseigentümer

Was Wolgast besonders ärgert, ist nun noch ein Schreiben des Bauträgers, in dem es heißt, dass die Kommunalen Wasserwerke Leipzig zwar die Entwässerung der Zeschwitzer Straße sicherstellen würden, aber von den Grundstücksbesitzern rund 1000 Euro dafür verlangen würden. „Kein Wunder, dass bei uns die Geduld zu Ende ist“, macht Wolgast deutlich.

Dennoch wollen er und seine zukünftigen Nachbarn den Kopf noch nicht in den Sand stecken. Die Hoffnung sei da, dass noch in diesem Jahr die Erschließung zumindest begonnen werden kann. „Denn den Bauplatz, den wir uns ausgesucht haben, ist wirklich toll. Und Großdeuben hat Charme.“

Von Julia Tonne