Handputz für die Emmauskirche: Lobstädter Baufirma besteht seit 25 Jahren

Das Baugeschäft Pohle in Lobstädt ist 25 Jahre alt. Die zwei Brüder und ihre zehn Angestellten sind hauptsächlich in der Sanierung und Rekonstruktion unterwegs. Das Prestigebauobjekt schlechthin in der 25-jährigen Firmengeschichte war vor über zehn Jahren die Umsetzung der Emmauskirche aus Heuersdorf nach Borna.