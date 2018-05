Elstertrebnitz

Mit Mehl wird der Gebäudekomplex von Anne-Sabine und Jost W. Mucheyer in Elstertrebnitz heute nicht mehr in Verbindung gebracht. Abgesehen vom integrierten Café „Reiberei“ natürlich. Und doch wird hier kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt zum vierten Mal am Deutschen Mühlentag zum Besuch eingeladen. Mucheyers öffnen am Pfingstmontag aber nicht nur die bundesweit einzige noch existierende Eisenpulvermühle.

Handwerkermarkt lädt ein

Mit einem historischen Handwerkermarkt wollen sie auch das bunte (berufliche) Treiben in Dörfern und Kleinstädten vor 100 Jahren ein wenig aufleben lassen. Damals, 1915, war die Eisenmühle Oderwitz, die heute ein technisches Kulturdenkmal ist, in Betrieb genommen worden; schon zuvor hatte es eine Getreidemühle gegeben, die aber in den 1970er-/­1980er-Jahren demontiert worden war.

„Wir erwarten gut zwei Dutzend Teilnehmer“ sagt Anne-Sabine Mucheyer. „Unsere Gäste können den Handwerkern über die Schulter schauen und manches Unikat mit nach Hause nehmen.“ Wie etwa bei einem Drucker. Auf seiner Original-Handdruckmaschine werden die Besucher eigene Eisenmühlen-Postkarten entstehen lassen, was wohl nicht nur Philokartisten freuen werde. „Das ist ein wenig wie bei Johannes Gutenberg, dem Erfinder des modernen Buchdrucks.“

Von Feldschmiede bis Seifenmacherei

Zu sehen sind unter anderem auch die Feld-Schmiedekunst und Münzprägen. Und echter Uhrmacher wird sich und eine Biedermeier-Uhr präsentieren. Um Duft und Geschmack geht es bei einer Seifenmacherei und einer Kaffeerösterei. Und natürlich bei den kulinarischen Spezialitäten der „Reiberei“ sowie dem Holzofenbrot vom „Froschkönig“, so Mucheyer.

Einen Brückenschlag vom Historischen in Moderne und Zukunft gibt es auch. Hier liefert neben der Wasserkraftanlage, die einst die Produktion von Eisenpulver antrieb, eine Fotovoltaikanlage Strom. Und das Leipziger Unternehmen Stadtstromer mit seinen Segways (elektrische Roller) ist wieder dabei.

Geöffnet wird am Pfingstmontag, 10 Uhr. Anne-Sabine Mucheyer bittet Interessenten, der Beschilderung an der Bundesstraße 2 zu folgen, die die einzige Zufahrt zum Mühlentag anzeigt. Vom Parkplatz, den Kinder und Jugendliche vom Skatepark Pegau für einen kleinen Obolus zur Finanzierung ihres Hobbys betreuen, seien es nur wenige Gehminuten bis zur Eisenmühle.

Jugendliche vom Skatepark Pegau betreuen den Parkplatz zur Mühlentag-Veranstaltung an der Eisenmühle Elstertrebnitz. Quelle: Anne-Sabine Mucheyer

Von Olaf Krenz