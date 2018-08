Borna/Frohburg

Wildcamper am Harthsee treiben den Feuerwehren aus Bornas Ortsteilen derzeit den Schweiß auf die Stirn. Denn trotz Verbots nutzen viele Wohnmobilbesitzer und Zelter den kleinen Weg zum Ufer auf Neukirchener Seite, um es sich dort einen Abend oder gleich ganze Tage gemütlich zu machen. Für den Neukirchener Ortswehrleiter heißt das: ständige Habachtstellung und Alarmierungsbereitschaft. Denn wegen der anhaltend hohen Temperaturen genügt eine kleine Unachtsamkeit, um einen Brand auszulösen.

Blick über den Harthsee. Quelle: privat

„In den vergangenen Tagen haben wir immer wieder Camper darauf hingewiesen, nicht zu grillen und keine Lagerfeuer zu machen“, sagt Steffen Reichel. Dennoch sehe er des Öfteren offenes Feuer am Ufer. Bei derzeit gültiger Waldbrandwarnstufe fünf ist das für den Feuerwehrmann völlig inakzeptabel. Denn ein Funke genüge, um einen großen Flächenbrand zu entfachen.

Schon Auto-Auspuff könnte Brand auslösen

Dabei könnte dieser Tage gar ein heißer Auspuff ausreichen, das umliegende Gras und Gestrüpp zu entzünden. „Von Flaschen und weggeworfenen Zigarettenkippen ganz abgesehen“, sagt er. Sei die Feuerwehr zu Übungen oder Ausbildungseinheiten vor Ort, zeigten sich viele angesprochene Camper zwar einsichtig, „wenn wir weg sind, haben sie aber ihre guten Vorsätze schon wieder vergessen“. Erst kürzlich sei die Wehr wegen eines Feuers am Ufer alarmiert worden – bei Ankunft entpuppten sich die Flammen allerdings als Lagerfeuer.

„Einsatzkräfte leisten Übermenschliches“

„Die Leute vergessen nicht nur, dass sie sich selbst in Gefahr bringen, sondern dass die Feuerwehren hier ehrenamtlich unterwegs sind“, macht Reichel deutlich. Denn die Kameraden könnten bei diesen Temperaturen bei einem Notfall nicht in kurzer Hose und Flipflops erscheinen. Vielmehr komme jedes Mal – auch bei falschem Alarm – die Schutzkleidung zum Einsatz. Und die sei warm und schwer. „Unsere Einsatzkräfte leisten Übermenschliches. Und gerade in diesen Wochen sind wir unheimlich oft gerufen worden.“ Allein in den vergangenen zwei Monaten sei die Neukirchener Wehr fast 15-mal zu Flächenbränden ausgerückt.

Dauercamper sind sehr besorgt

Auch die Dauercamper am See, die mit den Eigentümern Pachtverträge abgeschlossen haben, stellen in diesen Wochen einen regelrechten „Run“ von Wildcampern auf das Ufer fest. „Die meisten denken nicht nach und machen einfach irgendwo ein Feuer an, um zu grillen oder weil es gemütlich ist“, sagt eine Pächterin. Und in der Tat: Feuerstellen gibt es zuhauf – zum Teil gar unmittelbar neben dem angrenzenden Waldstück.

Auch die erlaubten Dauercamper machen sich wegen der Wildcamper und deren sorglosem Umgang mit Grill und Feuer Sorgen. Quelle: Julia Tonne

Nun hat sich Reichel wegen der drohenden Gefahr an die Stadtverwaltung Borna gewandt, mit der Bitte, den Eigentümer zu kontaktieren. „Wir wissen von der Problematik und werden den Seebesitzer noch einmal darauf hinweisen, dort für Sicherheit zu sorgen“, macht Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) deutlich. Zwar sei die Zufahrt zum Ufer tagsüber durch eine Schranke nicht möglich, abends aber werde die Schranke geöffnet. Mehr allerdings könne die Stadt in der Hinsicht nicht unternehmen. „Uns gehört das Grundstück nicht.“ Wobei Luedtke noch einmal das Angebot an den jetzigen Besitzer erneuert, sich bei Verkaufswunsch zuerst an die Stadtverwaltung zu wenden.

Für Reichel drängt die Zeit. Denn auch von runtergebrannten Feuerstellen gehe eine große Gefahr aus. Die Glut könne sich bis zu 24 Stunden halten. „Wenn sich am Ufer erst einmal ein Feuer entzündet hat, ist den Campern der Weg zur Straße abgeschnitten. Ein Brand könnte also nicht nur Wohnmobile und Wohnwagen zerstören, sondern auch für die Camper gefährlich werden.“

Nenkersdorfer Seite: Ufer wird zur „gesetzlosen Zone“

Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees bei Nenkersdorf ist die Zufahrt zum Ufer laut Betreiber Karsten Heinicker längst gesperrt. „Hier kommt mit Fahrzeugen keiner runter“, betont er. Zudem werde streng kontrolliert – sowohl von ihm als auch durch das Frohburger Ordnungsamt –, dass Grill und Lagerfeuer aus bleiben.

Am Wochenende aber, macht Anwohner Reinhard Hoffmann deutlich, werde der Uferbereich zur „gesetzlosen Zone“. Natürlich würden sich zahlreiche Badegäste nicht darum scheren, dass Waldbrandwarnstufe 5 ausgegeben sei. „Die Leute rücken mit Grill an, hier herrschen chaotische Zustände.“

Auf Nenkersdorfer Seite: Am Container liegt nicht nur Müll – Holzkohlereste (r.) zeugen vom Grillen. Quelle: privat

Das kann bestätigen, wer regelmäßig auf Nenkersdorfer Seite am See ist. Sonnabend früh standen hier drei Zelte mit Übernachtungsgästen. Immer wieder fahren Autos bis fast ans Wasser – kürzlich trafen sich junge Leute am Harthsee, die mit mindestens fünf PKW bis fast an den Sandstrand auf Nenkersdorfer Seite fuhren.

Mitten im Gras Holzkohlereste – samt Zigarettenkippen Quelle: privat

Müll stapelt sich oft rund um den großen Abfallbehälter aus Metall. Reste von Holzkohle zeugten hier Dienstag früh von kürzlichem Grillen – genau wie an einer Stelle neben dem kleinen Strand – mitten in trockenem Gras. Eine Bucht weiter ist eine Stelle unter Bäumen, etwa so groß wie ein Badehandtuch, schwarz verkohlt. Ist hier in letzter Minute ein verheerender Brand verhindert worden?

Von Julia Tonne