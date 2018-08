Regis-Breitingen/Ramsdorf

Der Haselbacher See wird immer mehr zur Müllhalde. Darauf macht der Anglerverband Leipzig aufmerksam. „Die Vermüllung des Sees schreitet immer mehr voran“, klagt Verbandsgeschäftsführer Friedrich Richter. Der Anglerverband ist Eigentümer des Gewässers an der Landesgrenze zu Thüringen.

„Wir kümmernn uns deshalb um den See“, so Richter weiter. Heißt: Mitglieder des Anglervereins Wyhratal sind bemüht um die Ordnung und Sauberkeit rund um den See, werden der Abfallflut aber nicht mehr Herr. Zu den unwillkommenen Hinterlassenschaften gehören auch Flaschen, Becher und Windeln.

Badestrand an der Ramsdorfer Seite

Zudem halte sich kaum jemand an die vorgegebene Badeordnung. Es wird überall gebadet, obwohl bekannt ist, dass der Badestrand eigentlich auf der Ramsdorfer Seite ist“, sagt Richter. Mehr noch: An vielen Steleln am See bestehe ein so genantes Betretungsverbot.

Die Angler vor Ort würden Besucher zwar ansprechen, aber in der Regel nicht auf die Bereitschaft treffen, etwa die Badestelle zu wechseln, so Richter weiter. Die Angler hätten deshalb die Konsequenz gezogen und stellen ihre Aufräumarbeiten bis auf weiteres ein. Der Müll soll erst am 20. Oktober entfernt werden – beim Umwelttag, wenn auch ein Container angeliefert wird, um die dreckigen Hinterlasssenschaften abzutransportieren.

Von Nikos Natsidis