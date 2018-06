Neukieritzsch/Kieritzsch

Es ist wieder Fest-Zeit in Kieritzsch am Forellenteich. Dort findet am Sonnabend das alljährliche Dorf-, Teich- und Kinderfest statt. Allerdings machen sich die Veranstalter von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Ortschaftsrat und vom Heimatverein im Vorfeld ein paar Sorgen. Und die haben mit der seit Jahren größten Attraktion ihres Festes zu tun, dem Badewannenrennen auf dem kleinen Teich.

Niedriger Wasserstand ist ein Problem

Der, sagt Heimatvereinsvorsitzender Werner Eißner, habe gerade wenig Wasser. Was mit der aktuellen Trockenheit zu tun habe aber möglicherweise auch mit einem kleinen Problem bei der Mibrag. Denn der Teich werde auch durch eine Entwässerungspumpe aus dem Tagebau gespeist, sagt Eißner. Der aber in jedem Fall zuversichtlich und humorvoll bleibt: „Das Bootsrennen muss irgendwie durchgeführt werden – und wenn wir Luftkissen unter die Gefährte bauen.“

Erstmals nur ein Festtag

Neu ist, dass die Veranstalter das Fest in diesem Jahr auf einen Tag, auf den Sonnabend, beschränken. Früher lief das Fest einmal von Freitagabend bis Sonntag, später nur noch an zwei Tagen. Es habe sich aber gezeigt, dass nur der Sonnabend wirklich gut angenommen werde, sagt Werner Eißner, der Vorsitzende des Heimatvereins.

Umfangreiches Programm

Am Sonnabend beginnt das Dorffest gegen 14 Uhr, und eine halbe Stunde später folgt dann (hoffentlich) schon der beliebte Gaudi. Die Hüpfburg erwartet zu der Zeit die kleinsten Gäste, die sich auch schminken lassen können. Mehrmals am Nachmittag und am Abend (15, 18 und 21 Uhr) werden Fußball-WM-Spiele übertragen. Ebenfalls mehrmals, 15, 16 und 17 Uhr werden Besichtigungsfahrten ins Kraftwerk Lippendorf angeboten.

Zum umfangreichen Programm gehört eine Ausstellung mit Oldtimer-Motorrädern und Ponyreiten für Kinder. Beim Kegeln und beim Tischtennis werden die Festmeister gesucht. Gegen 18 Uhr zeigen die Tanzmädchen des Neukieritzscher Karneval-Clubs ein Programm, und ab 20 Uhr gibt’s Livemusik mit Karla und Ingolf. Danach kann zu Discomusik bis in den Morgen getanzt werden.

Von André Neumann