Borna

Zusammenbau von Küchenmöbeln, Reparaturen von Stühlen und Tischen, Wechseln von Waschbecken, Rühren in Kochtöpfen und bei all dem noch ein offenes Ohr haben: Christian Rose ist ein Mann für alles. Seit vier Jahren ist der 49-Jährige Hausmeister im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna. Doch die Bezeichnung „Hausmeister“ reicht bei weitem nicht aus, um Roses Arbeitsspektrum zu erfassen.

25 Jahre lang war der Tischlermeister in Altenburg tätig, suchte dann eine neue Herausforderung und wurde in Borna fündig. „Die Bewerbung im Gymnasium hat auf Anhieb geklappt“, sagt der Deutzener, der wohl mehr als zwei rechte Hände haben dürfte. Zu tun ist in dem altehrwürdigen Gebäude, in dem rund 750 Schüler lernen, genug. „Denn kaputt geht immer etwas“, sagt Rose.

Nebenbei baut Rose ein Küchen-Kabinett

In seiner Werkstatt im Keller ist Rose eher selten anzutreffen. Meist ist er im Haus unterwegs, repariert in den Klassenräumen auf die Schnelle Beamer und Tafeln, montiert neue Waschbecken in den Bädern, kümmert sich um die Außenanlagen und baut so ganz nebenbei noch eine Küche und das Bio-Kabinett. Sein Tag beginnt bereits, wenn die Schüler gerade aus den Betten krabbeln. Erste Handgriffe sind das Ausschalten der Alarmanlage und der Gang durchs Haus, um überall das Licht anzumachen und nach notwendigen Reparaturen Ausschau zu halten. Anschließend fragt er im Sekretariat, wo es gerade klemmt und was dringend ansteht.

Kleinkram schwieriger zu koordinieren als ein Großprojekt

Danach geht es ans Sortieren der anstehenden Arbeiten. In Abstimmung mit Pausenzeiten und dem Belegungsplan der Klassenzimmer sieht Rose zu, immer dort Hand anzulegen, wo gerade kein Unterricht stattfindet. „Das erfordert schon etwas Weitblick und eine gute Organisation“, macht er deutlich. Zudem sei ein Berg „Kleinkram“ – also Stuhlbeine festschrauben, Wasserhähne reparieren und Steckdosen befestigen – schwieriger abzuarbeiten als ein Großprojekt.

Ein solches ist für den Hausmeister derzeit der Bau einer Schulküche. Die soll künftig für das Ganztagsangebot „Kochen“ genutzt werden. Und das wiederum liegt ebenfalls in den Händen von Rose. Gemeinsam mit einer Kollegin kocht, bäckt und kredenzt er schon jetzt mit Schülern, was der Magen begehrt. „Einkaufen und Zubereiten gehören natürlich genauso dazu wie das anschließende gemeinsame Essen“, erzählt er. Weil aber die Küche noch nicht fertig sei, würde dieser Wochen des Öfteren Kesselgulasch auf dem Plan stehen – zubereitet auf dem Schulhof.

Ein Hausmeister, der auch noch Kochen kann

Dabei hatte Rose ursprünglich die Idee, Holzarbeiten oder Fotografie als Ganztagsangebot anzubieten, bei beiden jedoch blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Und weil der zweifache Vater nun einmal selbst gerne kocht – auch international – greift er mit den Schülern seit Anfang des Schuljahres zu Schneebesen und Kelle.

Schüler, die es mit Topf und Pfanne nicht so sehr haben, finden in Rose dennoch einen kompetenten Helfer. Denn sobald mal ein Mofa streikt, ist der Hausmeister mit passendem Werkzeug zur Stelle. Oder wenn der Spind nicht aufgeht oder wenn man den Code für das Zahlenschloss vergessen hat oder wenn der Reißverschluss am Ranzen klemmt oder wenn jemand den Fahrstuhlschlüssel braucht. Auch die Lehrer kommen regelmäßig mit Aufträgen zu Rose. Wenn zum Beispiel der Polylux streikt oder die Tafel schief hängt oder einer Schublade der Boden fehlt.

Von Julia Tonne