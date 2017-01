Groitzsch. Von einer Autofabrik, alten und neuen Brücken, Postmeilensäulen sowie einer Mosterei wird am Sonnabend in Groitzsch gesprochen. Hobby-Historiker und Heimatforscher aus dem Dreiländereck tauschen sich über Arbeitsthemen und Sachstände aus. Der einheimische Naturfreunde- und Heimatverein lädt zu seiner 18. Touristisch-Historischen Elster-Schnauderauen-Konferenz. Etwa 40 Teilnehmer aus fast einem Dutzend Gemeinschaften werden erwartet. Im Vereinshaus „Stadtmühle“ dreht sich zwischen 10 und 17 Uhr alles um das Thema „Technische Denkmale“, kündigt der Vorsitzende Dietmar Schäfer an. Interessenten sind willkommen, fügt er hinzu.

Neun Vortragsangebote liegen ihm vor, mit zwei weiteren rechnet er zudem noch. „Wobei das nicht einfach nur Reden, sondern vielmehr Präsentationen sind“, so Schäfer. Die modere Technik sei auch den Historikern nicht fremd. Mit gleich drei Akteuren ist der Heimatverein Bornaer Land vertreten. Hans-Jürgen Ketzer stellt den Industriekultur-Erlebnispfad Böhlen-Lippendorf vor, dessen erste Station Anfang September am Kraftwerk eingeweiht wurde. Helmut Oertel spricht über Altstraßen zwischen Leipzig und Chemnitz. Und Helmut Hentschel widmet sich technischen Denkmalen in Rötha. Dietrich Wünschmann aus Zwenkau hat über die Autofabrik Sphinx geforscht, die in seiner Heimatstadt von 1920 bis 1925 Fahrzeuge gebaut hatte.

Schäfer selbst beschäftigt sich mit Brücken: historischen, von denen einige schon verschwunden sind, andere aber saniert werden wie die Marienbrücke über die Schwennigke, sowie mit modernen, die einfach nur praktisch sind. Die Uhr vom Groitzscher Stadtturm („eine feine Ge­schichte“), die Schuluhr („die wieder ge­schlagen hat“) und weitere solcher öffentlicher Zeitmesser behandelt sein zweites Referat. Sein Stellvertreter im Verein, Roland Meyer, auch Groitzscher Ortschronist, wendet sich zum einen den Postmeilensäulen und ihren Straßen sowie andererseits Wind- und Wassermühlen zu. Und aus dem Altenburger Land kommt ein Vortrag über die frühere Mosterei Pölzig.

Die Konferenz hatte ihre Premiere im Jahr 2000 erlebt. Sie war aus der Taufe gehoben worden, um die Aufnahme der Stadt Groitzsch in die Straße der Wettiner zu umrahmen. Seitdem organisierte der Naturfreunde- und Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Kommune jährlich eine Neuauflage. Bis zu 60 Gäste waren jeweils dabei. Die Arbeiten, erklärt Dietmar Schäfer, werden im Nachgang jedem Teilnehmer in einer Konferenzmappe zur Verfügung gestellt.

Von Olaf Krenz