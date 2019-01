Kitzscher

An diesem Sonntag endet in Kitzscher die aktuelle Ausstellung im Heimatmuseum. Zum letzten Mal sind von 14 bis 17 Uhr die filigranen und kunstvollen Handarbeiten der 88 Jahre alten Christa Woide aus Flößberg zu sehen. Ihre Kunstwerke stellt sie in der Occhitechnik her, einer besonderen Art der Anfertigung von Spitzen.

Die Arbeiten waren Inhalt der Weihnachtsausstellung des Heimatvereins Kitzscher, der auch Pfefferkuchenhäuser zeigte, die im Rahmen eines Wettbewerbes von Kitzscheranern angefertigt worden waren.

Nächste Ausstellung wird am Sonntag eröffnet

Jetzt bereitet der Heimatverein die nächste Ausstellung vor. Die wird nächste Woche Sonntag, am 20. Januar, 14 Uhr eröffnet. Dann zeigt das Museum Bilder von Mitgliedern der Montagsmaler aus Rötha, einer Gruppe von Hobbykünstlern. Das Thema der Ausstellung heißt Malen, gestalten, kreativ sein.

Geöffnet sein wird die neue Schau bis zum 10. März vorläufig nur an den Sonntagen 14 bis 17 Uhr. Das liegt daran, dass die Stelle für einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung, der die Öffnungszeiten des Museums mit absicherte, ausgelaufen ist. Der Heimatverein kann mit seinen Mitgliedern nur die Sonntage besetzen. Ob es einen neuen Mitarbeiter geben wird, ist noch offen. Laut Stadt würde das Jobcenter vermutlich wieder eine Stelle bewilligen, allerdings fehle es an geeignetem Personal.

Von André Neumann