Der Heimatverein Kitzscher sucht für das nächste Jahr noch Aussteller für das Heimatmuseum. Noch seien nicht alle Ausstellungzeiten belegt, sagt Annelies Wolf vom Verein. Daher könnten sich Hobbykünstler, Sammler, Bastler oder Modellbauer noch bewerben. „Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Hobby in unserem Heimatmuseum Kitzscher auszustellen und damit alle zum Staunen zu bringen darüber, womit Sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen.“

Räume reichen für parallele Ausstellungen

Freie Ausstellungszeiträume liegen noch am Jahresanfang zwischen dem 20. Januar und dem 1o. März 2019 und im Sommer vom 4. August bis zum 22. September. Gegebenenfalls, so Wolf, könnten auch mehrere Aussteller zum gleichen Zeitpunkt ausstellen.

Die Bewerbungen gehen über die Stadtverwaltung, am besten per E-Mail an Steve Schumann unter der Adresse: personalamt@kitzscher.de oder per Telefon : 03433/790925.

Porträts von Menschen und Tieren sind bevorzugte Motive der freischaffenden Künstlerin Lysann Heider-Martin aus Schönbach (Stadt Colditz). In der Ausstellung im Heimatmuseum Kitzscher zeigt sie auch "Gargoyle Simon" (Öl auf Leinwand). Quelle: privat

DDR-Spielzeug in einer Ausstellung zu sehen

Bereits vereinbart sind für das nächste Jahr Ausstellungen des Kitzscheraner Kindergartens und des ASB Seniorenheims, außerdem werden DDR-Spielzeug, Malerei und voraussichtlich ferngesteuerte Trucks gezeigt.

Aktuell läuft noch eine Schau mit Bildern der Künstlerin Lysann Heider-Martin. Die letzten Öffnungszeiten sind am 18. November 14 bis 17 Uhr und vom 23. bis 25. November jeweils 13 bis 18 Uhr.

Weihnachtsausstellung zeigt Pfefferkuchenhäuser

Nach einer Woche Pause wird der Heimatverein dann ab dem 2. Dezember die diesjährige Weihnachtsausstellung präsentieren. Dann sollen auch selbst hergestellte Pfefferkuchenhäuser gezeigt werden. Die können am 2. Dezember im Heimatmuseum abgegeben werden.

Die ersten drei von einer Jury ausgewählten schönsten Pfefferkuchenhäuser werden mit einer Zooeintrittskarte, einer Riff-Eintrittskarte und einer Eintrittskarte ins Bornaer Jahnbad prämiert. Die Prämierung erfolgt auf dem Weihnachtsmarkt am 16. Dezember in Kitzscher. Auch Hobbybäcker, die nicht in Kitzscher wohnen, können mitmachen. Alle Pfefferkuchenhäuser werden auf Wunsch am 16. Dezember zurückgegeben.

