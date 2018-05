Groitzsch

Heiß her ging es am Himmelfahrt-Vorabend im Groitzscher Autohaus Shop ’n’ Roll. Und das lag nicht nur an sommerlichen Temperaturen. Passend zur Firma, ließen es die Firebirds mit ihrem Rock’n’ Roll krachen. Geschäftsinhaber Volker Lorenz hatte wieder zur Party mit der Leipziger Showband in die Schusterstraße eingeladen.

„Wir kennen uns schon lange“, sagte er über seinen Kontakt zu den Musikern. „Einmal im Jahr räumen wir für sie den Verkaufsraum aus, bauen eine kleine Bühne auf und verlegen Klicklaminat als Tanzfläche.“ Nach dem Vorjahrsärger über viele freigehaltene Plätze für Späterkommende hatte es nun erstmals die Tickets im Vorverkauf gegeben. „Die gut 200 Karten waren schnell weg.“

Als Frühlingsfest erdacht, war das die neunte Party mit Rock ’n’ Roll und Twist. Es tanzten auch Firebirds-Fans aus Chemnitz und Leipzig. „So heiß war es aber noch nie. Unser Feuerwerk wird alle an die ‚frische Luft‘ locken“, schmunzelte Lorenz.

Von okz/mb