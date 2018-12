Rötha

Im Röthaer Ortsteil Pötzschau machte sich am Donnerstagmittag eine Herde Kamerunschafe selbstständig. Das Dutzend trächtiger Weibchen büxte aus einer Weide aus, indem sie über den Zaun sprangen und sich auf einen Spaziergang begaben.

Herde gerät in Sackgasse und wird festgesetzt

Die kurzschwänzigen, kleinen Tiere mit länglichem Kopf und kleinen Ohren spazierten bis nach Pötzschau, wo sie in eine Sackgasse gerieten. Diese gehörte zum Grundstück eines 48-jährigen Mannes, der den Weg kurzerhand versperrte und die Tiere damit an ihrer Weiterwanderung hinderte. Das entdeckte auch der Eigentümer (56) der braunen Tiere. Der rief beim Fänger an und forderte ihn auf, die Schafe wieder zu übergeben. Der dachte gar nicht daran, die hornlosen Weibchen herauszurücken. Er wolle sie anderntags wegschaffen, auf dass sie die Weide des 56-Jährigen nie wieder zu Gesicht bekämen.

Polizei ermittelt wegen Verdachts der Unterschlagung

Da blieb dem rechtmäßigen Besitzer nichts anderes übrig, als die Polizei einzuschalten. Die Beamten redeten dem 48-Jährigen mit Erfolg ins Gewissen. Er händigte die Tiere ihrem Eigentümer aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unterschlagung. Bleibt sonst zu hoffen, dass die Schafe nicht so schnell „Bock“ auf einen weiteren Spaziergang haben.

Von lvz