Neukieritzsch

Dieses komische Gefühl hatten viele schon mal: Wenn man beim Telefonieren keine Antwort bekommt und immer wieder nur ein „Hallo“ oder „Bist du noch da?“ hört. Weil man selbst nämlich von seinem Gesprächspartner nicht gehört wird. Der Rentnerin Gudrun Kaiser aus Neukieritzsch geht das schon seit mehr als drei Wochen so. Und weil ihr Mann schwer krank ist, fällt das Fehlen eines vernünftigen Telefonanschlusses ganz besonders ins Gewicht.

Zunächst an die Telekom gewandt

Gudrun Kaiser hat sich in ihrer Not schon an alle möglichen Stellen gewandt, zumal sie von mehreren Nachbarn und Bekannten weiß, dass es nicht nur ihr allein so geht. Sie geht davon aus, dass mehrere Straßenzüge in Neukieritzsch betroffen sind.

Zuerst versuchte sie natürlich, das Problem direkt mit ihrem Festnetzanbieter, der Telekom, zu klären. Die hatte im vorigen September angekündigt, den bisher noch analogen Anschluss von Familie Kaiser auf IP, also Internettelefonie umzustellen. Das geschah, von Gudrun Kaiser wie angekündigt unbemerkt, in diesem Frühjahr. Erstmal ging danach alles gut, bis sie am 8. Mai erstmals merkte, dass ihr Gesprächspartner sie nicht hörte.

Rat des Störungsdienstes: Neues Telefon

Was natürlich auch bedeutet, dass sie den Störungsdienst nicht anrufen kann, weil ihr Mann mit dem Handy gerade im Krankenhaus war. Der Enkel erreichte einen Mitarbeiter nach über einer Stunde, der habe geraten, ein neues Telefon anzuschaffen. Obwohl in der Ankündigung für die Umstellung stand, dass danach selbst ein alter Apparat mit Wählscheibe noch funktionieren würde. Kaisers kauften trotzdem ein neues Telefon – und nichts änderte sich.

Weil der Festnetzanbieter nach späterem Prüfen der Leitung keinen Fehler feststellte, habe es dann geheißen, ein Monteur könnte ins Haus kommen. Für den sollte man aber mindestens 100 Euro bereithalten. Gudrun Kaiser wartete die vereinbarte Zeit von vier Stunden am Nachmittag, doch kein Monteur ließ sich sehen.

Immer die Angst vor einem Notfall

Gudrun Kaiser wusste sich nun nicht mehr zu helfen. Und immer war die Furcht dabei, ein plötzlich erforderlicher Notruf würde von der Rettungsleitstelle nicht gehört. Mit dem Handy informierte sie die Leitstelle über die Situation, sie sprach mit dem Bürgerpolizisten, mit dem Bürgermeister und mit einem Gemeinderat. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) schaltete sich ein und nahm Kontakt mit der Privatkundenbetreuung in Leipzig auf. Das war vorige Woche, alles sollte geklärt sein.

Um so erstaunter war der Bürgermeister, als Gudrun Kaiser auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend das Thema öffentlich machte, weil das Problem fortbesteht. Der Zeitpunkt war zufällig günstig. Just an diesem Abend stellte sich ein Anbieter für Glasfasernetze im Gemeinderat vor. Dessen Mitarbeiter ging auf das Problem der Neukieritzscherin ein und riet zu einer Beschwerde direkt beim Vorstand des Konzerns. Das würde häufig helfen.

Mehrere Neukieritzscher betroffen

Wie viele Neukieritzscher nach der Umstellung der Anschlüsse betroffen sind, ist kaum zu sagen. „Es können 20, 50 oder 100 sein“, sagt Bürgermeister Hellriegel. Ein Einzelfall ist Familie Kaiser indes nicht, in Geschäften hat der eine oder andere Kunde seinem Verkäufer von der Situation erzählt.

Telekom-Sprecher bestätigt Fehler

Ein Telekom-Sprecher bestätigte der LVZ am Mittwoch das Vorliegen eines Fehlers, das schon seit Mitte Mai bekannt sei. Es handele sich um eine „Störung an einer elektronischen Schalteinheit“, sagte Andreas Leigers. Betroffen sei nach seinen Worten eine „mittlere zweistellige Zahl“ an Kunden.

Leigers kündigte an, die Schalteinheit solle in der Nacht zum Donnerstag zurückgesetzt werden. Man hoffe, dass die Anschlüsse danach in den nächsten ein bis zwei Tagen wieder funktionieren. Eine Rückerstattung von Anschlussgebühren sei nicht vorgesehen.

Von André Neumann