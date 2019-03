Borna Quarch-Verlag - Historikerpreis für „Ins Schwarze!“ von Ekkehard Schulreich Pünktlich zur Buchmesse ist das neue Werk von LVZ-Redakteur Ekkehard Schulreich erschienen. Diesmal beschäftigt sich der 51-Jährige mit einem Verlag in Zeitenwirren. Schon vorab gewann sein Text den Mitteldeutschen Historikerpreis.

Journalist, Autor und Lyriker Ekkehard Schulreich hat ein neues Buch geschrieben. Hier hält er die Druckfahnen in der Hand. Am Mittwoch ist er bei einer Lesung in Bad Lausick und am Freitag auf der Leipziger Buchmesse zu erleben. Quelle: Thomas Kube